Galaxy S26 Ultra : Samsung brade son meilleur smartphone avec 800 € de réduction, vite !

Il est sorti depuis quelques semaines seulement. Mais il est déjà à prix cassé sur le site officiel de Samsung. C’est le meilleur moment pour faire une excellente affaire sur le Galaxy S26 Ultra. On vous explique comment faire.

Galaxy S26 Ultra

Le Galaxy S26 Ultra est sorti le 11 mars dernier. Il s’agit du meilleur smartphone jamais conçu par le géant coréen et potentiellement le smartphone le plus performant tournant sous Android actuellement sur le marché. Vous hésitez à craquer pour ce modèle haut de gamme mais vous attendez des grosses promotions pour passer à l’action ? Sur le site officiel de la marque, vous pouvez cumuler plusieurs offres qui vous permettent d’obtenir jusqu’à 800 euros de remise. Voici la marche à suivre :

  • Avec le code promo S26LIVE, le Galaxy S26 Ultra voit son prix baisser de 250 € pour la version 256 Go, 350 € pour 512 Go et 500 € pour le smartphone avec 1 To de stockage.
  • Vous pouvez faire baisser le prix de 100 € supplémentaire en choisissant l’une des deux couleurs exclusives au site samsung.com : Or Rose et Argent.
  • Vous bénéficiez d’un bonus reprise de 50 euros, même si votre appareil repris a un écran cassé.
  • Enfin, vous avez 150 euros de remise supplémentaire en payant en 3x ou 4x sans frais avec FLOA.

Au final, le S26 Ultra 256 Go passe à 919 euros au lieu de 1469 euros, soit une baisse de prix de 550 euros. La version 512 Go passe à 1019 euros au lieu de 1669 euros, soit une promotion totale de 650 euros. Enfin, le modèle avec 1 To de stockage profite de la chute de prix la plus conséquente avec 800 euros de promotions cumulées. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour 1169 euros au lieu de 1969 euros.

Galaxy S26 Ultra : le meilleur de Samsung à prix sacrifié

Le Galaxy S26 Ultra est équipé du dernier surpuissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il est épaulé par 12 Go de RAM et même de 16 Go pour la version 1 To.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une grande dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grosse nouveauté de cette nouvelle génération : le Privacy Display qui vous permet de rendre l’écran invisible pour les personnes qui se trouvent à côté de vous quand vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est très pratique dans les transports en commun notamment.

Pour la partie photo, on reste sur une configuration classique mais excellente avec le module grand-angle 200 MP accompagné d’un ultra grand-angle 50 MP et de deux téléobjectifs : 50 MP avec zoom 5x et 10 MP avec zoom 3x. Pour finir, le S26 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 60W.


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