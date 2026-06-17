Loki revient dans une nouvelle série, mais pas celle que vous croyez

L’interprète de Loki dans le Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston, est de retour dans une série où le voyage dans le temps tient une place très importante. Elle n'a cependant rien à voir avec le Tribunal des Variations Anachroniques.

Fan du Marvel Cinematic Universe, vous avez forcément suivi les aventures de Loki, dont le personnage a eu droit à sa propre série le mettant aux prises avec le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA). Une instance surveillant que tout le monde ne s'amuse pas à changer le cours de l'histoire via des voyages dans le temps. Or, on sait à quel point cette thématique est centrale dans les films des Studios Marvel.

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À défaut d'une saison 3 de Loki, vous allez bientôt retrouver son interprète, Tom Hiddleston, dans une série Disney+ où il est là aussi question de voyage temporel. Il s'agit d'un docufiction intitulé Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps.

Revenant sur l'éruption du Vésuve qui anéantit la ville en 79 après J-C., il se présente “non pas comme une histoire de destruction, mais comme un drame humain mêlant résilience, sacrifice et survie, mettant en lumière la vie, les choix et le destin de ceux qui vivaient à l'ombre du Vésuve“.

Tom Hiddleston va de nouveau voyager dans le temps sur Disney+

Produit par Kevin R. Wright, derrière la série Loki, le docufiction accumule les clins d'oeil totalement assumés. Souvenez-vous d'ailleurs que dès l'épisode 2 de la première saison, Loki se rend à Pompéi le jour de l'éruption du volcan. Ici, outre le voyage dans le temps, l'acteur s'amuse directement de la filiation en évoquant les Avengers à la fin de la bande-annonce ci-dessous.

La série alternera entre le présent, où Hiddleston rencontrera des experts pour l'aider à retrouver la trace de survivants de la catastrophe, et des scènes du passé recréés pour l'occasion. Trois personnages seront au centre de “l'intrigue” : un jeune apprenti, une femme d'affaires et un garde prétorien. La série documentaire Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps sortira le 23 juillet 2026 sur Disney+. Elle comptera 3 épisodes.