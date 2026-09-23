Snapdragon Sound Elite Gen 2 : voici la nouvelle puce qui promet du Wi-Fi 6E et plus d’IA dans vos écouteurs

Comme chaque année, le fondeur Qualcomm fait le show à Hawaï en annonçant ses nouvelles puces pour smartphones et objets connectés. Parmi elles, on trouve le Snapdragon Sound Elite Gen 2, un processeur que l’on retrouvera sans l’ombre d’un doute dans la plupart de nos casques et écouteurs.

Qualcomm présente le Snapdragon Sound Elite Gen 2, sa nouvelle plateforme pour les écouteurs et les casques haut de gamme. Le fabricant vise aussi les lunettes audio et les accessoires équipés d’une caméra. Avec cette génération, il veut permettre aux utilisateurs de converser avec un assistant, de traduire des échanges ou de recevoir des informations adaptées à leur situation, tout en écoutant leur musique.

Pour y parvenir, Qualcomm renforce les capacités de calcul embarquées. Son accélérateur d’IA eNPU atteint 128 milliards d’opérations par seconde, contre 64 milliards pour le Snapdragon S7 Gen 1. Le fabricant double donc la puissance de calcul maximale dédiée à l’IA. Avec son architecture audio multicœur Kymera, il prévoit de faire fonctionner plusieurs traitements en parallèle, comme l’analyse de la voix et la gestion des capteurs.

Une puce encore plus petite et moins énergivore

Qualcomm réduit aussi l’encombrement de la plateforme d’environ 30 % par rapport au S7 Gen 1. Les constructeurs disposeront ainsi de davantage de marge pour concevoir des accessoires compacts. Le fabricant annonce jusqu’à 40 % de consommation en moins. Ce sera évidemment un point qu’on vérifiera ensemble lors de la sortie des premiers produits équipés de cette puce sur le marché.

La connectivité constitue l’une des principales évolutions. Qualcomm intègre du Wi-Fi 6E à très basse consommation, avec la prise en charge des bandes 2,4, 5 et 6 GHz. Les développeurs pourront proposer un accès aux services en ligne depuis l’accessoire, sans faire transiter toutes les requêtes par le smartphone. Vous pourriez, par exemple, demander une traduction ou interroger un assistant depuis vos écouteurs, sous couverture d’un réseau Wi-Fi accessible.

Plus besoin de Bluetooth dans la maison, vive le Wi-Fi !

Pour la musique, Qualcomm associe l’aptX Lossless, destiné à la transmission sans perte, à sa technologie XPAN. Grâce à cette dernière, les fabricants pourront exploiter le Wi-Fi pour maintenir l’écoute au-delà de la portée habituelle du Bluetooth. L’objectif est de vous laisser circuler dans la maison sans devoir garder votre téléphone à proximité. La plateforme conserve les connexions Bluetooth classiques et LE Audio.

Qualcomm introduit une cinquième génération de réduction active du bruit adaptative. Le fabricant veut ajuster le traitement selon vos mouvements, le positionnement des écouteurs et les bruits environnants. Pour les appels et les commandes vocales, il améliore la captation de la voix avec ses traitements cVc et des configurations à plusieurs microphones.

Les développeurs pourront s’appuyer sur les Snapdragon Sound Apps & Agents pour proposer des assistants et des services de transcription ou de traduction. Qualcomm cite Cinemo, Qobuz et Roon parmi les acteurs de cet écosystème, ainsi que MicroEJ pour les outils de développement. Les fonctions disponibles dépendront des applications et des choix de chaque marque.

Pourquoi mettre des caméras dans les écouteurs ? Il y a une raison explication à ça

Qualcomm prévoit des écouteurs munis de caméras à l’instar des nouveaux AirPods Pro décrits par les rumeurs, pour fournir à l’IA des informations sur l’environnement de l’utilisateur. Qualcomm ne précise pas de date de commercialisation pour les premiers produits Sound Elite Gen 2. Il faudra attendre les appareils des partenaires pour juger la qualité sonore, l’efficacité de la réduction du bruit et l’autonomie avec ces nouveaux usages.

Pour conclure, cette Sound Elite Gen2 n’amène pas de grandes évolutions sonores, mais se positionne surtout comme une puce qui cherche à rendre l’IA plus présente dans les objets connecté. Il sera intéressant de découvrir comment ces produits s’émanciperont un peu de la liaison au smartphone et à quel point les constructeurs y trouveront des applications cohérentes.