La ressortie du film Avengers Endgame, estampillée Encore, divise les fans alors que la billetterie s’est ouverte en France. Selon le prix que vous mettez dans votre place, vous n’aurez pas droit à la même expérience.

Les fans comptent les jours précédant la sortie d’Avengers : Doomsday, nouveau film mettant en scène l’ensemble des héros du Marvel Cinematic Universe contre Docteur Doom. Et bien que cet opus soit annoncé comme faisant table rase du passé, il prend en compte les événements de la dernière saga des Avengers, terminée avec Avengers : Endgame et la défaite de Thanos. D’ailleurs, une version spéciale du film va sortir en salle dès le 25 septembre prochain. Le même, mais avec quelques minutes de scènes inédites pour faire le lien avec Doomsday.

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Avengers : Endgame Encore, c’est son nom, est donc un excellent moyen de se replonger dans le bain. Mais alors que les exploitants français dévoilent les séances prévues fin septembre, un malaise s’installe. Visiblement, seuls les plus fortunés profiteront pleinement de la ressortie du film.

Moins de scènes bonus dans Avengers : Endgame Encore pour les séances classiques ?

Dans son message annonçant l’ouverture de la billetterie pour le film, le cinéma Le Grand Rex à Paris parle d’une « bonne nouvelle » qui fait grincer des dents : « […] le Grand Large faisant partie des écrans premium Infinity Vision, ce ne sont pas 2 mais 4 minutes supplémentaires qui seront ajoutées au film ! »

La billetterie pour #𝗔𝗩𝗘𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 : 𝗘𝗡𝗗𝗚𝗔𝗠𝗘 est ouverte ! 🔥 Il est temps de se rassembler et de montrer au monde entier que les fans français sont parmi les meilleurs 🇫🇷 Et pour ce retour événement sur grand écran, une bonne nouvelle vous attend : le… pic.twitter.com/sbLK8rRXCp — Le Grand Rex (@LeGrandRex) August 25, 2026

Autrement dit, si vous payez plus cher pour voir le film dans le nouveau format d’image de Disney, vous auriez droit à deux fois plus de scènes inédites que lors d’une séance classique. Sans surprise, les internautes fustigent cette décision de Disney voulant rentabiliser au maximum ses investissements.

Rappelons également que beaucoup de cinémas ne possèderont pas de salles certifiées Infinity Vision à la sortie du film (la liste complète sera diffusée en septembre). Même celles et ceux prêts à mettre la main au portefeuille devront donc souvent rajouter le prix d’un billet de train, ou du plein d’une voiture. Ça commence à faire cher pour revoir un film sorti en 2019.