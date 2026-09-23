La nouvelle Galaxy Watch 9 passe à 279 € chez Samsung : 130 € de moins que son prix conseillé

Samsung fait passer le prix de la Galaxy Watch 9 de 409 € à 279 €, grâce à deux réductions immédiates qu’il est possible de cumuler. Un code promo et une réduction supplémentaire via PayPal font ainsi chuter le prix de 130 €.

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Vous avez été séduit par la Galaxy Watch 9 à sa sortie il y à quelques semaines ? Samsung avait proposé une offre de lancement qui permettait de l’acheter nettement moins cher. Si vous avez raté cette opportunité, en voici une nouvelle pour vous rattraper.

La marque propose actuellement deux remises sur sa boutique officielle : d’abord une réduction de 80 € avec le code promo MYGALAXY, puis 50 € supplémentaires sur la page de paiement en choisissant PayPal. La version de base de la Galaxy Watch 9 (40 mm, Bleutooth) revient ainsi à 279 € au lieu de 409 €. Cela fait 130 € d’économie, soit près de 32 % de son prix.

L’offre est valable sur toutes les déclinaisons de la montre connectée. Si vous préférez la version 44 mm, avec ou sans 4G, toutes sont également éligibles aux deux réductions.

D’autres cadeaux en bonus

L’offre ne s’arrête pas aux 130 € de réduction. Samsung propose aussi 60 jours d’essai « satisfait ou remboursé » qui vous permettent de tester le produit et de le retourner si vous n’êtes pas convaincu. Ajoutez à cela 60 jours d’abonnement à Strava Premium offerts.

Si vous achetez la montre avec un autre produit Galaxy, vous pouvez obtenir 10 % de remise supplémentaire sur la Watch 9. Les bracelets et accessoires bénéficient quant à eux de 30 % de réduction lors d’un achat groupé. Enfin, trois mois de Samsung Care+ sont également offerts si vous choisissez une formule mensuelle.

Une batterie plus grande

La Galaxy Watch 9 abandonne la puce Exynos de sa devancière au profit d’une Snapdragon Wear Elite. Elle lui permet de gagner en réactivité dans les menus et au lancement des applications, tout en consommant moins d’énergie. La montre tourne toujours sous Wear OS.

La Galaxy Watch 9 existe en 40 et 44 mm. La petite version qui voit la capacité de sa batterie augmenter : elle passe à 390 mAh, soit 20 % de plus que sur la Galaxy Watch 8 de 40 mm. Si vous comptez porter la montre la nuit pour suivre votre sommeil, ce supplément est bienvenu, même si l’autonomie réelle dépendra des fonctions que vous laissez activées.

Pour le reste, on retrouve le suivi du sport, du sommeil et de la fréquence cardiaque. Samsung ajoute aussi un score de cœur et la charge cardio qui tient compte de vos efforts récents et de votre récupération. La montre est plus fine, avec un bracelet qui épouse mieux le poignet.