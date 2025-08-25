L’iPhone pliant se dévoile (presque) complètement dans une nouvelle fuite, êtes-vous prêt à voir Touch ID revenir ?

L’iPhone pliant se précise. De nouvelles fuites révèlent les choix de la marque, comme une technologie pensée pour rendre le pli beaucoup moins visible. Ce modèle attendu en 2026 pourrait bien marquer une rupture dans l’histoire du smartphone emblématique d'Apple.

Ce matin, nous vous évoquions le plan en trois temps d’Apple pour transformer sa gamme d’ici 2027, avec l’iPhone 17 Air, le premier iPhone Fold et une édition anniversaire. Le modèle pliant, attendu en 2026, refait justement parler de lui avec des informations plus précises. Ces détails montrent comment la firme de Cupertino compte se distinguer sur un marché déjà dominé par Samsung.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone pliant intégrerait un capteur Touch ID et non Face ID. L’objectif est de conserver une finesse maximale, les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale rendant le design trop épais. Toujours pour gagner de l’espace, l’appareil serait uniquement compatible eSIM, sans emplacement physique pour carte SIM. Les premières estimations parlent d’une épaisseur de 4,8 mm une fois ouvert, contre 4,2 mm pour le Galaxy Z Fold 7.

Apple préparerait un iPhone pliant plus fin, avec un pli beaucoup moins marqué

Le futur iPhone pliant d’Apple embarquerait aussi quatre capteurs photo : un sur l’écran externe, un sur l’écran interne et deux modules arrière de 48 mégapixels. Mais c’est surtout l’écran qui retient l’attention. Le constructeur travaillerait sur une technologie « in-cell » où ce dernier et la couche tactile sont intégrés, afin de rendre le pli beaucoup moins visible.

Cette solution permettrait également d’améliorer la précision tactile, un point crucial pour un appareil pliant utilisé à la fois comme smartphone et mini-tablette. La réussite de cette technologie sera aussi déterminante, car la visibilité du pli reste l’un des principaux reproches adressés aux smartphones pliants actuels.

L’iPhone pliant serait proposé en noir et en blanc, et embarquerait la puce modem C2 qu’Apple doit introduire avec l’iPhone 17. Ce choix améliorerait son efficacité énergétique et son autonomie. Pour la marque à la pomme, ce modèle constituerait un vrai tournant stratégique. Bloomberg le décrit comme un “game changer”, autrement dit un changement capable de redéfinir toute la gamme. Reste à savoir si les utilisateurs, habitués au design classique depuis l’iPhone 12, seront prêts à franchir le pas.