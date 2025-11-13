Galaxy Z Flip 8 : l’iPhone pliant n’est même pas sorti que Samsung tremble déjà, voici sa riposte

Alors même qu’il n’a même pas encore été dévoilé, Samsung se sent déjà menacé par le tout premier iPhone Fold. De peur de se faire détrôner sur le marché du smartphone pliant, le constructeur sud-coréen souhaite rendre le Galaxy Z Flip 8 plus compétitif, notamment grâce à une refonte majeure de son design.

Ça se confirme : le tout premier iPhone pliant – régulièrement surnommé iPhone Fold dans nos colonnes – arriverait en 2026. S’il y en a un à qui ça ne semble pas faire plaisir (bien au contraire), c’est bien Samsung. Le constructeur sud-coréen a lancé son premier smartphone pliant en 2019 et, depuis, il s’est imposé comme le leader du segment avec ses gammes Galaxy Z Fold et Z Flip.

Puisqu’Apple a pour réputation de transformer des technologies déjà bien installées en succès commerciaux – si on oublie l’IA –, Samsung semble craindre de se faire détrôner par le premier smartphone pliant de la marque à la pomme croquée. C’est en tout cas ce que suggère un nouveau rapport du site coréen The Bell relayé par nos confrères de BGR. La meilleure défense étant l’attaque, Samsung prépare déjà activement sa riposte.

Samsung prévoit une refonte majeure du design du Galaxy Z Flip 8 pour garder sa position dominante sur le marché des smartphones pliants

Bien que l’iPhone pliant de la firme de Cupertino devrait s’apparenter aux Galaxy Z Fold (malgré un format probablement différent), Samsung le considère aussi comme une menace pour sa série Galaxy Z Flip. C’est pourquoi, pour conserver sa place dominante sur le marché, le géant sud-coréen souhaite rendre ses modèles pliants de 2026 plus compétitifs. Cela se manifesterait par une hausse de 10 % des ventes combinées des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 par rapport à leurs prédécesseurs, malgré l’arrivée de l’iPhone pliant.

Pour ce faire, Samsung mise sur une refonte majeure du design du Galaxy Z Flip, inspirée de celle dont a bénéficié le Galaxy Z Fold 7, dont l’épaisseur a été réduite de 26,4 % lorsqu’il est déplié et le poids allégé de 10 % en comparaison avec son prédécesseur. Pour le Galaxy Z Flip 8, qui pourrait être doté d’un processeur Samsung surpuissant, le constructeur mise sur une réduction du poids et de l’épaisseur d’au moins 10 % par rapport à son prédécesseur : ce qui donnerait un appareil d’environ 169 g, de 12,3 mm plié et de 5,9 mm déplié.

Selon le rapport, Samsung pourrait même aller encore plus loin pour recréer l’effet produit avec le Galaxy Z Fold 7 cette année. Pour l’instant aucun indice n’est donné quant à l’impact potentiel que cette réduction pourrait avoir sur la batterie. Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 devraient sortir en juillet ou en août 2026, afin de prendre les devants sur la keynote de rentrée d’Apple.