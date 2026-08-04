Le Ryzen 5 7500F passe sous les 100 € : à ce prix, c’est le processeur gaming le plus malin du moment

Sous la barre des 100 €, le Ryzen 5 7500F d’AMD devient l’un des processeurs gaming les moins chers du marché sur socket AM5. Une aubaine pour monter un PC entrée de gamme sans sacrifier les performances.

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Le Ryzen 5 7500F fait partie de ces processeurs que les amateurs de configs gaming connaissent bien. Depuis son arrivée sur le marché français, il s’est imposé comme le choix le plus malin pour entrer dans l’écosystème AM5 d’AMD sans se ruiner. En ce moment sur AliExpress, il est affiché à 98,25 € dans le cadre de l’opération Local Day. Le code PHDFRS11, à saisir au moment du paiement, fait tomber le prix à 87,25 €.

Chez Amazon, la Fnac ou Boulanger, ce même processeur tourne autour de 130 €. L’écart est donc d’une quarantaine d’euros, ce qui n’est pas négligeable sur un composant de ce prix. L’offre AliExpress inclut la livraison gratuite depuis la France.

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Un Ryzen 5 7600 débarrassé du superflu

Le Ryzen 5 7500F est très proche du Ryzen 5 7600 sur le plan technique, mais AMD n’y propose pas de circuit graphique intégré. Il repose sur l’architecture Zen 4 et dispose de 6 cœurs pour 12 threads, avec une fréquence de base de 3,7 GHz et un boost pouvant atteindre 5 GHz. À cela s’ajoutent 38 Mo de mémoire cache au total et une enveloppe thermique de 65 W.

Il s’installe sur une carte mère équipée d’un socket AM5 et fonctionne avec de la mémoire DDR5. Cette plateforme coûte généralement un peu plus cher qu’une ancienne configuration AM4, mais elle laisse davantage de possibilités pour remplacer ultérieurement le processeur sans reconstruire entièrement le PC.

Avec ses six cœurs et ses douze threads, le Ryzen 5 7500F constitue une base cohérente pour jouer en Full HD ou en QHD avec une carte graphique dédiée. Il peut également assurer les tâches courantes, le multitâche et certains travaux de création sans faire exploser le budget de la machine.

Il faut néanmoins tenir compte de deux particularités avant de commander. Avec l’absence de GPU intégré, votre PC aura obligatoirement besoin d’une carte graphique pour afficher une image. Cette version est aussi livrée sans ventirad. Il faudra donc prévoir un refroidisseur compatible AM5 si vous n’en possédez pas déjà un. Comptez 15 à 20 euros pour un refroidisseur correct. Mais à 97,36 €, ces concessions sont plus faciles à accepter.