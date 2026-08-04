Le Ryzen 5 7500F passe sous les 100 € : à ce prix, c’est le processeur gaming le plus malin du moment

Sous la barre des 100 €, le Ryzen 5 7500F d’AMD devient l’un des processeurs gaming les moins chers du marché sur socket AM5. Une aubaine pour monter un PC entrée de gamme sans sacrifier les performances.

AMD Ryzen 5 7500F

Le Ryzen 5 7500F fait partie de ces processeurs que les amateurs de configs gaming connaissent bien. Depuis son arrivée sur le marché français, il s’est imposé comme le choix le plus malin pour entrer dans l’écosystème AM5 d’AMD sans se ruiner. En ce moment sur AliExpress, il est affiché à 98,25 € dans le cadre de l’opération Local Day. Le code PHDFRS11, à saisir au moment du paiement, fait tomber le prix à 87,25 €.

Chez Amazon, la Fnac ou Boulanger, ce même processeur tourne autour de 130 €. L’écart est donc d’une quarantaine d’euros, ce qui n’est pas négligeable sur un composant de ce prix. L’offre AliExpress inclut la livraison gratuite depuis la France.

Un Ryzen 5 7600 débarrassé du superflu

Le Ryzen 5 7500F est très proche du Ryzen 5 7600 sur le plan technique, mais AMD n’y propose pas de circuit graphique intégré.  Il repose sur l’architecture Zen 4 et dispose de 6 cœurs pour 12 threads, avec une fréquence de base de 3,7 GHz et un boost pouvant atteindre 5 GHz. À cela s’ajoutent 38 Mo de mémoire cache au total et une enveloppe thermique de 65 W.

Il s’installe sur une carte mère équipée d’un socket AM5 et fonctionne avec de la mémoire DDR5. Cette plateforme coûte généralement un peu plus cher qu’une ancienne configuration AM4, mais elle laisse davantage de possibilités pour remplacer ultérieurement le processeur sans reconstruire entièrement le PC.

Avec ses six cœurs et ses douze threads, le Ryzen 5 7500F constitue une base cohérente pour jouer en Full HD ou en QHD avec une carte graphique dédiée. Il peut également assurer les tâches courantes, le multitâche et certains travaux de création sans faire exploser le budget de la machine.

Il faut néanmoins tenir compte de deux particularités avant de commander. Avec l’absence de GPU intégré, votre PC aura obligatoirement besoin d’une carte graphique pour afficher une image. Cette version est aussi livrée sans ventirad. Il faudra donc prévoir un refroidisseur compatible AM5 si vous n’en possédez pas déjà un. Comptez 15 à 20 euros pour un refroidisseur correct. Mais à 97,36 €, ces concessions sont plus faciles à accepter.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Le bracelet de cette montre connectée deviendrait un écran une fois retiré du poignet

Les fabricants rêvent depuis longtemps d’un écran qui grandirait sans faire grossir l’appareil, et Motorola vient de transposer cette idée au poignet. La marque a obtenu un brevet décrivant une…

Xiaomi TV Box S 3 : cette box TV à moins de 50 € va transformer votre télévision

Vous avez un vieil écran de TV qui est devenu trop lent et qui ne vous permet pas d’accéder à toutes vos applications de streaming préférées ? N’allez pas tout…

Redmi Pad 2 Pro : avec cette impressionnante chute de prix, la tablette de Xiaomi devient accessible

Du 1er au 7 août, AliExpress propose de très nombreuses promotions sur tout son site. En plus, vous pouvez utiliser une série de codes promo cumulables pour obtenir des prix…

Galaxy A17 : en promo à moins de 135 €, il a tout d’un smartphone bien plus cher

Le Samsung Galaxy A17 profite d’un très bon prix en ce moment. Grâce à une réduction de 33% il passe à moins de 135 €, ce qui représente un bon…

« Regarde à 2:14 » : Google Drive met fin à cette corvée quand vous commentez une vidéo

Personne n’aime décrire à l’écrit le passage exact d’une vidéo dont il veut parler. Google Drive vient de tirer un trait sur cette galère avec une nouvelle fonction. Le travail…

Spotify sur Android est très lent chez certains utilisateurs, la firme enquête

Des utilisateurs de Spotify sur Android témoignent de lenteurs rendant parfois l’application inutilisable. Le service reconnaît le souci et demande aux personnes concernées de se faire connaître. Le service de…

Le Google Pixel 11 Pro XL se dévoile en photo dans sa couleur “Canyon”

Quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11 Pro XL de Google, voici une série de photos pour le découvrir dans la couleur sur laquelle la firme semble vouloir…

Crise de la RAM : Samsung, l’un des principaux fabricants de mémoire, confirme que la situation va s’aggraver en 2027

Lors de son dernier rapport financier, Samsung a présenté ses prévisions pour le marché de la RAM en 2027. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance…

Atteindre l’océan de cette lune de Jupiter serait bien plus difficile que prévu, voici pourquoi

L’océan enfoui sous la glace d’Europe reste la piste la plus sérieuse pour trouver de la vie ailleurs. Deux sondes filent déjà vers cette lune de Jupiter pour l’examiner de…

Pourquoi de nombreuses applications pour Samsung Smart TV vont disparaître

Samsung annonce la suppression de plusieurs applications disponibles pour ses TV connectées suite aux travaux d’experts en cybersécurité. Ils ont découvert un comportement répandu et potentiellement très dangereux. Cela fait…