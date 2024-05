iPhone 16 : deux nouveaux coloris pour épater la galerie

Apple devrait apporter quelques modifications au choix des pour les iPhone 16. Deux couleurs seraient supprimées, chacune remplacée par une nouvelle option.

Nous ne sommes plus qu'à quatre mois du lancement des quatre modèles d'iPhone 16. Et comme tous les ans, de nombreuses informations nous parviennent au compte-goutte quant à la fiche technique et au design des appareils bien avant la prise de parole officielle d'Apple. Bien souvent, c'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui nous abreuve de détails sur les futurs produits d'Apple. Il récidive ici et nous livre les différents coloris dans lesquels devraient être disponibles les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Selon lui, les modèles de base (iPhone 16 et 16 Plus) se déclineront en cinq coloris : noir, vert, bleu, rose et blanc. Nous assisterions donc à un changement par rapport aux iPhone 15 : le modèle jaune ne serait plus disponible et laisserait sa place à un coloris blanc plus sobre. Une précédente fuite affirmait qu'il y aurait deux nouveaux coloris, le blanc et le pourpre, et que le jaune ne serait pas supprimé. Étant donné l'historique de Kuo, nous accordons plus de crédibilité à ses propos.

Un iPhone 16 Pro rose ?

Comme auparavant, les modèles Pro (iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max) privilégient le sérieux à la fantaisie. Kuo mise sur le retour des coloris noir et gris. Le blanc pourrait être de nouveau proposé, mais l'analyste fait savoir qu'il est en balance avec un coloris argenté. Enfin, nous pouvons dire au revoir au bleu, qui laisserait sa place à du rose.

Ming-Chi Kuo précise qu'Apple pourrait renommer certains coloris, qui seraient pourtant les mêmes que sur la génération précédente. Les marques ont pris pour habitude d'en faire les tonnes sur les couleurs de leurs produits, le gris de l'iPhone 15 Pro étant par exemple décrit comme “Titane naturel”.

Au contraire, il ne faut pas exclure la possibilité qu'Apple ait recours aux mêmes nomenclatures, mais que les nuances des coloris soient finalement différentes.

2H24 iPhone 16系列機殼顏色預測 iPhone 16 Pro & Pro Max:黑色、白色 (或銀色)、灰色 (應該是原色鈦金屬)、玫瑰

iPhone 16 & 16 Plus:黑色、綠色、粉紅、藍色、白色 Apple可能對顏色會有不同的稱呼 (如先前稱呼白色為星光色)。此外,即便顏色名稱與既有機種相同,但看起來可能會不一樣。 –… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 19, 2024

Source : Ming-Chi Kuo