Assassin’s Creed Jade : une vidéo de gameplay de 2 heures fuite et révèle le retour d’un ancien personnage

Une nouvelle fuite, gigantesque cette fois, a dévoilé en profondeur le gameplay d’Assassin’s Creed Jade, le prochain épisode de la saga à sortir sur mobile. Bien que le scénario se déroule en Chine du IIIe siècle, il semblerait que le protagoniste fasse un détour en Grèce antique pour y rencontrer le personnage incarné par le joueur dans Odyssey.

Le développement d’Assassins Creed Jade, de son nom de code dévoilé par Ubisoft, avance visiblement bien. Après une première fuite fin 2022 ayant dévoilé 20 minutes de gameplay de la prochaine exclusivité mobile, un autre internaute, ayant vraisemblablement accès à la bêta fermée du jeu, a publié une vidéo de 2 heures sur YouTube, montrant en profondeur le gameplay du titre.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que la vidéo en question ne soit supprimée de la plateforme. Pas assez vite, cependant, pour éviter que d’autres utilisateurs la récupèrent et la diffusent ailleurs sur le web. Sur Reddit notamment, plusieurs extraits sauvages se promènent actuellement. Un, en particulier, a d’ailleurs attiré beaucoup d’attention de la part des joueurs. Et pour cause : on y croise un personnage bien connu des fans de la licence.

Assassin’s Creed Mirage signera le retour du personnage principal d’Odyssey

Si vous avez joué à Odyssey, le nom de Kassandra vous dit certainement quelque chose. Avec Alexios, elle est l’un des deux personnages que le joueur peut incarner dans le jeu. À défaut, elle deviendra un personnage central de l’intrigue, puisqu’elle et Alexios sont frère et sœur, tous deux descendants de Léonidas. Or, il s’avère donc que Kassandra fera une apparition dans Jade.

En effet, la mission présentée dans l’un des extraits ayant fuité se nomme « Une expédition méditerranéenne », indiquant que le personnage de Jade fera un détour par la Grèce antique durant son aventure qui, elle, se déroulera dans la Chine du IIIe siècle. Du reste, contrairement à Mirage, le prochain épisode de la saga, le gameplay semble très fidèle à la formule introduite par Origins et repris ensuite par Odyssey puis Valhalla.