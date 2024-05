Révolution de design, prix salé, voici le futur iPhone 17 Slim d’Apple

Apple serait en train de développer un iPhone 17 Slim pour 2025. Cette nouvelle proposition dans la gamme miserait sur un tout nouveau design. Plus fin, avec un Dynamic Island réduit et un bloc photo déporté, il serait encore plus cher que l'iPhone 17 Pro Max.

Si la série des iPhone 16 ne devrait pas nous réserver de grandes surprises à la rentrée prochaine, Apple préparerait un bouleversement de sa stratégie pour les iPhone 17 de 2024. Si l'on en croit le réputé média The Information, un tout nouveau modèle premium serait dans les cartons. Il s'agirait d'un iPhone 17 Slim, qui signerait la plus grande évolution de design du smartphone d'Apple depuis l'iPhone X et sa fameuse encoche.

Pourquoi Slim ? Car ce mobile serait “significativement plus fin” que les autres iPhone. Cela peut faire penser à ce que propose Apple avec l'iPad Air et le MacBook Air, même si les lignes à ce niveau deviennent floues avec l'iPad Pro M4 qui se retrouve plus fin que l'iPad Air. Le rapport ne précise pas quelles conséquences cette conception aura sur la capacité de la batterie. On sait que l’iPhone 16 Pro Max doit embarquer une batterie aux cellules à plus forte densité énergétique. Apple mise peut-être sur cette technologie pour que l'autonomie ne souffre pas trop sur cet appareil.

Plus fin, plus compact que les Plus et Max, avec un nouveau bloc photo

Le châssis de cet iPhone 17 Slim serait constitué d'aluminium, et non de titane. Il adopterait une taille intermédiaire entre les modèles standards et Pro, probablement entre 6,5 et 6,6 pouces. Au dos, le bloc photo très reconnaissable de l'iPhone depuis plusieurs générations serait complètement retravaillé. Il ne se situerait plus en haut à gauche, mais en haut au centre du smartphone. On peut alors soit penser à une disposition horizontale des capteurs comme sur les Pixel, ou alors à un bloc photo circulaire comme le font des marques chinoises comme Oppo ou Xiaomi.

La taille du Dynamic Island serait réduite sur ce modèle, qui incorporerait aussi une meilleure caméra frontale. Sans surprise, la source annonce la présence d'une puce A19. Enfin, un prix supérieur aux 1 199 USD que coûte un iPhone 15 Pro Max 256 Go aux États-Unis est évoqué. Il s'agirait donc du modèle le plus cher de la série, à moins que le tarif du Pro Max n'augmente d'ici là (sachant que le prix des iPhone a tendance à rester stable outre-Atlantique, contrairement à chez nous). Pour rappel, l'iPhone 15 Pro Max 256 Go est vendu à 1 479 euros en France.

Source : The Information