Galaxy Watch 9 et Ultra 2 : Samsung annonce un assistant santé IA pour nous accompagner en continu

Avec ses nouvelles montres connectées Galaxy Watch 9 et Ultra 2, Samsung va lancer un assistant santé IA proactif et personnalisé selon les besoins de l'utilisateur.

L'IA est déjà bien intégrée à nos smartphones, elle s'invite désormais en profondeur dans les smartwatches. Samsung va présenter ses Galaxy Watch 9 et Ultra 2 le 22 juillet prochain lors d'une conférence Galaxy Unpacked et accélère le teasing de ses nouveaux produits. La marque dévoile même l'une des grandes nouveautés de ses montres connectées en avance : un assistant IA dédié au bien-être.

“La Galaxy Watch a toujours su nous comprendre d’une manière parfois invisible, en analysant notre repos, nos mouvements et notre sommeil. Désormais, grâce à des données intelligentes alimentées par l’IA, elle évolue pour nous aider à mieux comprendre notre bien-être et à le gérer de manière intuitive, en temps réel”, fait savoir Samsung, qui parle d'un véritable compagnon disponible 24h/24 à notre poignet.

Un compagnon IA sur les Galaxy Watch 9 et Ultra 2

Le constructeur fait également allusion à des mesures de santé plus précises et à une autonomie améliorée pour ses nouvelles montres connectées. Une récente fuite des fiches techniques des Galaxy Watch 9 et Ultra 2 pointait justement vers des batteries à plus forte capacité, surtout pour le modèle Ultra. Plus économe en énergie, le SoC Snapdragon Wear Elite de Qualcomm devrait aussi contribuer à rendre les appareils plus endurants, tout en offrant des performances bien plus élevées, pour une navigation plus fluide.

Nous devrions avoir plus de détails sur le fonctionnement de cet assistant la semaine prochaine. Samsung ne le précise pas, mais cette nouveauté devrait être exclusive à One UI 9 Watch, sa surcouche logicielle basée sur Wear OS 7, disponible depuis quelques semaines. On ne sait par contre pas si les anciens modèles de montres connectées Galaxy qui seront mises à jour vers One UI 9 bénéficieront de l'assistant IA. On sait que Samsung teste déjà One UI 9 pour la série Galaxy Watch 8.

On attend une hausse de prix pour les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Celle-ci n'est pas forcément due à l'intégration du compagnon IA, mais plutôt à l'augmentation des coûts des composants, notamment des puces mémoire.


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