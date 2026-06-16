Apple Watch : voici les modèles qui seront privés des nouveautés de watchOS 27 (certains vont grincer des dents)

Apple a profité de sa WWDC pour présenter les nouveautés qui accompagneront le lancement de watchOS 27, le système d’exploitation dédié à ses montres connectées. Mais il s’avère que de nombreuses Apple Watch ne seront pas compatibles, dont un modèle haut de gamme.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) a été l’occasion pour Apple de présenter ses nouveautés logicielles à venir. Si iOS 27 était la tête d’affiche de l’événement, la firme de Cupertino n’en a pas pour autant oublié les autres systèmes d’exploitation de son écosystème.

Avec la sortie prochaine de watchOS 27, la marque à la pomme mise non seulement sur l’IA avec Siri AI, mais également sur la santé – en plus de diverses optimisations. Et Apple garderait même un atout dans sa manche, qu’il pourrait présenter lors de sa keynote de septembre.

Mais alors qu’iOS 27 sera la version du système d’exploitation compatible avec le plus d’iPhone jamais vue, il n’en va pas de même pour watchOS 27 et les Apple Watch. Pire encore, parmi les appareils non pris en charge figure un modèle haut de gamme – de quoi mécontenter les propriétaires concernés.

Peu d’Apple Watch seront compatibles avec watchOS 27 : « la faute à l’IA »

Dans nos colonnes, nous avions précédemment dressé la liste des Apple Watch compatibles avec la future version de l’OS dédié aux montres connectées de la firme de Cupertino : watchOS 27. Nous la rappelons ici :

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Mais ce que dit cette liste en filigrane, c’est que tous les autres modèles ne prendront pas en charge watchOS 27, à savoir les Apple Watch Series 6, 7 et 8, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Ultra première du nom.

Et si voir sa montre connectée achetée plus de 400 euros être reléguée au second plan n’a rien de plaisant, ça l’est encore moins quand elle vous a coûté plus de 800 euros. Et c’est d’autant plus frustrant quand cet « abandon » ne semble s’abattre que sur ce produit. On évoquait la vaste compatibilité d’iOS 27, mais selon MacRumors, même le HomePod original de 2018 prendrait en charge la version 27 de l’OS dédié.

Mais cette incompatibilité entre watchOS 27 et les modèles précédemment cités n’est pas tant une surprise : l’Apple Watch Ultra s’était déjà vue amputée de certaines fonctions majeures de watchOS 26, comme le suivi de l’hypertension artérielle. La raison de cette restriction logicielle ? Les limites matérielles des appareils : comme le souligne Gizmodo, ils n’intègrent pas de cœurs de traitement neuronal (Neural Engine) indispensables à la gestion des fonctions IA. De quoi inciter les utilisateurs à passer au modèle ultérieur…