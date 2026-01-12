Apple Watch Series 11 : la dernière montre connectée d’Apple passe à prix sacrifié, vite !

Le plus souvent, ce sont les modèles plus anciens ou les versions les moins chères de montres connectées Apple qui sont en promotion. Alors quand Amazon profite des soldes pour baisser le prix de l’Apple Watch Series 11 de 80 €, il ne faut pas passer à côté. Vous pouvez vous l'offrir à 369 € au lieu de 449 € !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortie en septembre dernier, la 11ème génération d’Apple Watch a su apporter son lot d’innovations pour conserver sa place parmi les meilleures montres connectées du marché. C’est le parfait accessoire pour compléter votre iPhone et ainsi vous offrir une expérience utilisateur complète.

L’Apple Watch Series 11 GPS 42 mm est disponible sur le site officiel d’Apple à partir de 449 euros. Mais à l’occasion des soldes d’hiver, Amazon propose une offre à durée limitée sur ce modèle qui chute à seulement 369 euros. C’est une très belle baisse de prix pour un produit Apple sorti il y a seulement 4 mois. Alors ne passez pas à côté de l’occasion pour vous équiper.

Si vous préférez la version avec le boitier de 46 mm, Amazon le brade également avec 80 € de réduction. Vous pouvez ainsi vous l'offrir à 399 € au lieu de 479 € !

Quelles sont les nouveautés de l’Apple Watch Series 11 ?

Commençons par son look. Si l'Apple Watch Series 11 reprend le design iconique des générations précédentes, on profite tout de même d’un écran deux fois plus résistant aux rayures. C’est un gros point fort.

D’un point de vue santé, on appréciera grandement l’arrivée de l'analyse de la pression artérielle qui permet de prévenir le porteur de la montre en cas d’hypertension. Pour se faire, la montre est capable d’analyser la réaction de vos vaisseaux sanguins en fonction de vos battements du cœur sur une période de 30 jours.

Vous pourrez aussi utiliser la fonctionnalité Score de sommeil pour vérifier la qualité de vos nuits et ainsi mettre des actions en place pour être en meilleure forme.

Enfin, l’autonomie a aussi été améliorée. Alors qu’elle était de 18 heures pour la génération précédente, elle passe à 24 heures avec l’Apple Watch Series 11, soit 6 heures de plus qui vous seront très utiles au quotidien.