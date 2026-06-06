Covid-19 : ce vaccin révolutionnaire boosté à l’IA pourrait changer la donne

L’intelligence artificielle s’immisce toujours plus loin dans le domaine de la santé. Grâce à l’IA, des chercheurs affirment avoir réussi à mettre au point un vaccin expérimental capable de lutter contre plusieurs maladies, dont le Covid-19.

L’intelligence artificielle serait-elle en mesure de nous aider à soigner des maladies ? À en croire les récentes innovations dans le domaine de la santé, il semblerait que oui. En effet, si l’IA est susceptible de confondre des organes et de créer des complications lors d’une opération, celle-ci peut se montrer particulièrement utile. Cette IA peut par exemple détecter plus de 100 maladies avant les premiers symptômes, rien qu’en analysant votre sommeil.

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps avant de voir l’intelligence artificielle être utilisée pour développer… des vaccins. C’est en tout cas ce que vient de révéler un groupe de scientifiques de l’Université de Cambridge. Ces derniers se sont servis de l’intelligence de la machine pour déceler des failles chez les différents types de coronavirus. Et celle-ci y serait parvenue.

Le modèle d’IA utilisé par les chercheurs s’est entraîné en se basant sur les données génétiques de l’ensemble des sarbecovirus connus, y compris le tristement célèbre SARS-CoV-2. Une fois ces données digérées par l’IA, celle-ci aurait fini par identifier le « super-antigène » servant de cible.

L’intelligence artificielle au service de la lutte anti-coronavirus

Les chercheurs affirment ainsi que ce nouveau vaccin expérimental serait en mesure de lutter contre plusieurs formes de coronavirus. Le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, ferait d’ailleurs partie de la liste. Les scientifiques ont ensuite testé leur vaccin sur une quarantaine de patients en bonne santé. Le vaccin se serait montré efficace et sûr, en déclenchant une réponse immunitaire contre plusieurs coronavirus.

Jonathan Heeney, chercheur au Laboratoire de zoonoses virales de Cambridge, laisse entendre que ce type de vaccin réglerait plusieurs problèmes liés aux vaccins traditionnels.

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« Nous avons surmonté le problème des vaccins traditionnels, qui offrent une protection limitée », explique-t-il. « Cela signifie que nous pouvons sortir du cycle permanent consistant à poursuivre les nouveaux variants circulant chez l’être humain et à mettre à jour les vaccins pour tenter de les rattraper, comme un chien qui court après sa queue. »

Et selon Saul Faust, responsable principal de l’essai clinique, ces nouveaux vaccins développés à l’aide de l’IA pourraient sauver des vies. « Si nous parvenons à développer et à faire progresser cliniquement cette nouvelle catégorie de vaccins avant le début d’une épidémie, des millions de vies pourraient être sauvées, les confinements évités et l’économie préservée », affirme le chercheur.