Apple TV devient disponible sur Amazon Prime Video, comment ça marche ?

Amazon Prime Video ajoute l'accès aux contenus d'Apple TV sur sa propre plateforme en France. Voici ce qu'il faut faire pour en bénéficier.

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Crédits : 123RF

Amazon aura pris son temps, mais le catalogue de films, séries et documentaires d'Apple TV est enfin disponible sur son service de streaming vidéo. L'entreprise avait annoncé il y a plus de 6 mois l'intégration d'Apple TV au sein de Prime Video. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et chez la plupart de nos voisins européens, c'était déjà le cas depuis un certain temps. Il aura donc fallu attendre le 21 avril 2026 pour la France.

Si vous avez déjà souscrit à un service tiers sur Prime Video, le fonctionnement est similaire. Une fois abonné à Apple TV via la plateforme d'Amazon, on peut accéder à ses contenus, sans besoin de passer par l'application Apple TV. Prime Video a peu à peu mis de côté ses productions originales pour devenir un agrégateur. On peut s'y abonner également à HBO Max, Ligue 1+, Paramount+, Crunchyroll, MGM ou Ciné+OCS, ainsi qu'y regarder la NBA ou Roland-Garros.

Prime Video propose Apple TV aux mêmes conditions qu'Apple

S'abonner à Apple TV via Prime Video coûte 9,99 € par mois ou 99 € par an, avec 7 jours d'essai gratuits. Il s'agit exactement de la même offre qu'en passant directement par Apple TV. L'avantage est donc de concentrer tous ses contenus au sein d'une seule application, pour ne pas avoir à en changer à chaque fois. La facturation est aussi simplifiée, puisque tout passe par Amazon.

Si cela ne vous dérange pas de passer d'une app à une autre pour regarder vos programmes, l'intérêt de lier l'abonnement Apple TV à Prime Video est limité. Surtout que l'application Apple TV est bien plus agréable à parcourir que celle de Prime Video. Elle est plus fluide et mieux agencée, mais on n'y trouve donc que les contenus Apple TV.

Pour rappel, Apple TV+ a changé de nom pour devenir tout simplement Apple TV. Un choix qui nous paraît étrange, car on peut confondre le service SVOD avec l'application du même nom, voire avec le boîtier de streaming de l'entreprise. On se retrouve ainsi dans cette étrange situation : l'app Apple TV propose des contenus qui ne sont pas inclus dans l'abonnement Apple TV.


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