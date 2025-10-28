C’est quoi Pluribus, la prochaine série de SF qui va faire un carton sur Apple TV ?

Dans quelques jours sortira la série la plus attendue de 2025 pour certains : Pluribus. Si vous suivez de près l'actualité série, vous avez probablement entendu parler de ce mystérieux projet qui arrivera sur Apple TV+ le 7 novembre prochain. Si non, pas de panique : on vous résume tout ce qu'il y a à savoir sur cette série événement.

Si vous abonné à Netflix, vous attendez sûrement avec impatience la prochaine et dernière saison de Stranger Things. Mais si vous plutôt Apple TV, vous trépignez probablement d'impatience à cause de Pluribus. Entre son pitch génial, l'aura de son créateur et son casting incroyable, la prochaine série de la marque à la pomme a tout pour être le prochain carton de sa plateforme de streaming.

Vous êtes complètement passé à côté du phénomène ? Pas de problème. Avec cet article, on vous propose de tout vous résumer de la série et, surtout, de comprendre pourquoi cette dernière est aussi attendue par les adeptes du format.

Pluribus, c'est quoi ?

Pluribus se déroule à Albuquerque (ce qui est loin d'être un hasard, mais on y reviendra), au Nouveau-Mexique. Dans ce qui semble être un futur proche, la Terre est touchée par une étrange maladie qui rend tout le monde heureux. Tout le monde, sauf Carol Sturka, une autrice de romance qui, pour une raison inconnue, est immunisée contre le virus.

On n'en sait pas beaucoup plus sur le synopsis de la série, mais la bande-annonce diffusée récemment par Apple TV permet d'en apprendre un peu plus. Dans ce monde où tout le monde est heureux, Carol commence à attirer l'attention de son voisinage et, bientôt, d'absolument tout le monde.

Elle devra alors se justifier de n'être que “modérément” joyeuse (ou qu'elle semble en pleine dépression nerveuse) auprès de tout ceux qui lui adressent la parole. Très vite, les autorités se donnent même pour mission de rendre Carol heureuse, allant visiblement jusqu'à lancer de grandes recherches scientifiques.

Pourquoi Pluribus va cartonner ?

Pluribus a toutes les clés en main pour être un immense succès – à commencer par son créateur. La bande ne s'y trompe pas : dès les premières secondes, celle-ci indique qu'il s'agit de la nouvelle série de Vince Gilligan. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez au moins l'une de ses créations. Il s'agit en effet de l'homme derrière Breaking Bad, sans doute l'une des séries les plus importantes et les plus influentes des années 2010.

On cite souvent Breaking Bad comme le pivot dans l'histoire des séries, celle qui a donné ses lettres de noblesse au genre en s'inspirant très ouvertement des codes du cinéma. Son spin-off, Better Call Saul, a d'ailleurs été encore mieux reçu par la critique, bien que légèrement moins populaire auprès du grand public. Bref, Vince Gilligan est (en théorie) une valeur sûre, et il est évident que son prochain projet est attendu de pied ferme par ses fans. D'ailleurs, ces deux séries se déroulent également à Albuquerque.

Autre point positif de Pluribus : le retour de Rhea Seehorn devant la caméra. L'actrice joue s'est fait connaître grâce à son personnage Kim Wexler, la compagne de Saul Goodman dans Better Call Saul, rôle pour lequel elle a d'ailleurs reçu un Emmy Award. Sa performance promet cette fois d'être encore plus impressionnante, grâce à ce rôle si particulier que lui offre Vince Gilligan.

Enfin, le principal atout de Pluribus est sans doute son pitch. Profondément ancré dans les problématiques de notre temps, l'injonction au bonheur permanent accompagné d'une surveillance de masse, la série risque de raisonner avec beaucoup de ses téléspectateurs. Il n'y a qu'à voir l'immense succès de Severance (autre série Apple TV) pour s'en convaincre : un elevator pitch tout aussi efficace, saupoudré de science-fiction, avec un grand nom (Ben Stiller) à la production.

Quand sort Pluribus ?

Pluribus sera disponible à partir le 7 novembre 2025 sur Apple TV. Seuls les deux premiers épisodes de la série seront diffusés à cette date. Le reste des épisodes (9 au total) seront ensuite publiés chaque vendredi jusqu'au 26 décembre.