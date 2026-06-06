Trous noirs : un mystère vieux de 50 ans vient peut-être d’être résolu par les astronomes

En son centre, notre Voie lactée possède un immense trou noir supermassif, Sagittarius A*. En analysant ce dernier, les chercheurs ont mis en évidence un phénomène cosmique particulièrement fascinant…

Étoiles géantes, planètes glacées ou bouillonnantes, explosions stellaires gigantesques : l’Univers regorge d’éléments cosmiques plus fascinants les uns que les autres. Mais le plus célèbre d’entre eux est sans doute le trou noir, ce puits sans fond cosmique qui passionne les astronomes. Et il ne faut pas aller bien loin pour en trouver. Le trou noir le plus massif identifié dans notre galaxie est d’ailleurs tout proche de notre planète. Mieux encore : sur Terre, des scientifiques ont créé un trou noir miniature en utilisant de l’hélium.

La plupart des galaxies de grande taille possèdent un immense trou noir en leur centre. Et notre bonne vieille Voie lactée n’échappe pas à la règle. En effet, celle-ci héberge un monstre cosmique, baptisé Sagittarius A*. Celui-ci est situé à environ 26 000 années-lumière de la planète bleue.

Et pourtant, un phénomène cosmique, ou plutôt l’absence de ce dernier, intrigue depuis longtemps les chercheurs. Les trous noirs ont l’habitude d’absorber de la matière, puis d’en rejeter une partie sous la forme de puissants jets cosmiques. Ces derniers émettent donc des sortes de « vents », qui balaient tout sur leur passage.

Trous noirs : « Voilà ce que tout le monde cherchait depuis 50 ans »

Et pourtant, les scientifiques n’ont jamais réussi à détecter ce genre de phénomène concernant Sagittarius A*. Du moins, jusqu’à maintenant. Une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters affirme que des astrophysiciens de l’Université Northwestern ont pu détecter les traces laissées par le souffle spatial généré par le trou noir.

« À moins qu’un trou noir n’existe dans un vide parfait, il doit produire un vent d’une manière ou d’une autre », explique Mark Gorski, co-auteur principal de l’étude. « Grâce à ces nouvelles observations, c’est la première fois que nous disposons d’une vue suffisamment nette pour voir la trace laissée par ce vent. Nous avons regardé les données et nous nous sommes dit : “Le voilà. Voilà ce que tout le monde cherchait depuis 50 ans.” »

Les trous noirs font l’objet de nombreuses théories. L’une d’entre elles tente par exemple d’expliquer comment se forment ces monstres cosmiques. Un autre scénario explique par ailleurs la naissance des premiers trous noirs de l’Univers.