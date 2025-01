Severance est la série événement d’Apple TV+, mais à quelle époque se déroule-t-elle ?

Alors que la saison 2 de Severance vient tout juste d'être diffusée sur Apple TV+, les fans se demandent encore : quand la série prend place exactement ? Il est possible de le déduire.

Si elle ne peut pas prétendre posséder un catalogue aussi fourni que Netflix ou Disney+, la plateforme de streaming Apple TV+ peut s'enorgueillir de proposer d'excellentes séries. Parmi elles, on trouve Severance, produit par Ben Stiller qui signe aussi la réalisation de certains épisodes. Après une première saison en 2022 extrêmement bien accueillie, que ce soit par les spectateurs ou les critiques, la saison 2 de Severance a été diffusée le 17 janvier 2025.

Pou rappel, la série raconte l'histoire de Mark Scout (joué par Adam Scott). Employé de Lumon Industries, il a subi une dissociation dans le cadre de son travail. Résultat : son esprit est divisé en deux, une partie pour la journée de bureau, une autre pour la vie personnelle en dehors. Chacune a sa personnalité et ignore totalement ce que fait l'autre. Fort de de scénario propice aux rebondissements, Severance distille des mystères tout au long de ses épisodes. À commencer par celui-ci : à quelle époque prend-elle place ?

Quand se déroule la série Severance sur Apple TV+ ?

Au sein de Lumon Industries, tout paraît daté. Les écrans d'ordinateurs sont encore cathodiques, les téléphones fixes vieillots… En revanche, l'environnement extérieur est plus moderne. Des personnages utilisent des smartphones par exemple. Sauf que les voitures semblent sortir des années 80/90. Une esthétique volontairement rétro-futuriste qui sème le doute. Il est cependant possible d'en déduire une époque. Déjà parce que le créateur de la série, Dan Erickson, a dit lors d'une interview de 2022 que l'action se passe “aux alentours de maintenant“.

Ensuite parce qu'au détour d'une scène, on peut brièvement voir le permis de conduire de Mark Scout. 2 dates y figurent : sa naissance, le 3 avril 1978, et une autre, le 24 avril 2020, qui est soit une date d'émission, soit une date d'expiration du permis. Ajoutez à cela que Mark semble avoir la quarantaine, et vous obtenez une série qui se déroule aux environs de l'année 2020. Il s'agit de l'hypothèse la plus probable, tout en sachant que l’ambiguïté empêchant d'être plus précis est un choix assumé.