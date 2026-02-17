Le Galaxy S26 Ultra plus performant que l’iPhone 17 Pro Max ? Apple ne domine plus

La domination d'Apple sur les performances mobiles est-elle en danger ? Le Galaxy S26 Ultra propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockée fait mieux que l'iPhone 17 Pro Max sur Geekbench.

Pendant très longtemps, les iPhone ont outrageusement dominé les smartphones Android en termes de performances. Les puces d'Apple étaient à la fois plus puissantes et plus économes en énergie, conséquence d'une maîtrise sans égale des puces en silicium et de l'architecture ARM par la firme états-unienne. Mais l'écart s'est progressivement resserré au cours des dernières années, et les smartphones Android haut de gamme sont en train de devenir aussi performants que les iPhone.

Un récent benchmark du Galaxy S26 Ultra vient confirmer cette tendance. Équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 surcadencée (avec une fréquence d'horloge de 4,74 GHz au lieu des 4,61 GHz du modèle de base), le prochain smartphone premium de Samsung brille sur Geekbench 6.

Le Galaxy S26 Ultra bien supérieur à l'iPhone 17 Pro Max en performances multicoeur

Il y obtient un score de 3 761 en monocœur, contre 3 894 pour l'iPhone 17 Pro Max. Une différence de seulement 3,5 % en faveur du mobile d'Apple, bien loin des standards auxquels on a l'habitude, les iPhone étant toujours particulièrement à leur avantage sur cette métrique. Et quand on regarde les performances multicœur, qui indiquent la capacité de l'appareil à gérer plusieurs tâches à la fois, le Galaxy S26 Ultra monte à 11 454, soit 17,6 % de plus que les 9 741 de l'iPhone 17 Pro Max et de son SoC A19 Pro.

Samsung tient donc le bon bout et on comprend mieux pourquoi le Galaxy S26 Ultra européen embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, plutôt que l'Exynos 2600 maison qui équipe les Galaxy S26 et S26+. Cette version overclockée de la puce de Qualcomm pose toutefois des interrogations quant à la gestion thermique du smartphone, un point sur lequel le constructeur a parfois déçu. Le refroidissement doit être optimal pour garder l'appareil au frais et éviter des chutes de performances liées à la chauffe en cas d'utilisation prolongée. C'est une chambre à vapeur qui sera chargée de cette mission ô combien importante.

Les Galaxy S26 seront présentés le 25 février 2026 lors d'une conférence Unpacked.