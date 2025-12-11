Spotify cède les commandes de son algorithme : c’est parfait pour des playlists hyper-personnalisées, mais il y a un (petit) mais

Spotify poursuit ses efforts pour proposer à ses auditeurs une expérience d’écoute toujours personnalisée. Mais la dernière en date pourrait propulser la plateforme de streaming musical dans une nouvelle ère : celle où toujours plus de contrôle est donné aux utilisateurs pour des playlists 100 % personnalisées.

Des suggestions de titres à la Daylist, la playlist qui s’adapte à vos humeurs tout au long de la journée, en passant par le bouton Snooze pour indiquer manuellement à la plateforme de streaming qu’on ne souhaite plus écouter ce morceau pendant un moment ou encore Smart Shuffle : Spotify s’efforce d’offrir à ses utilisateurs une écoute toujours plus personnalisée – bien que ces fonctionnalités ne fassent pas toujours l’unanimité.

Désormais, la plateforme de streaming musical aux 713 millions d’auditeurs souhaite aller encore plus loin dans la personnalisation. Le premier pas vers cette nouvelle ère qui offre plus de contrôle aux utilisateurs a un nom : Prompted Playlist. Grâce à cette fonctionnalité, Spotify donne aux utilisateurs le pouvoir d’orienter l’algorithme.

Prompted Playlist de Spotify : une fonction de personnalisation folle, mais pour le moment réservée à un seul pays

Spotify lance dès aujourd’hui pour des utilisateurs disposant d’un abonnement Premium la version bêta de sa fonction inédite Prompted Playlist. Le concept est simple : donnez vie à vos envies en décrivant précisément à la plateforme – et cela en langage naturel – ce que vous désirez écouter. L’IA, directement intégrée dans l’application, exploite également tout votre historique d’écoute pour créer des playlists hyper-personnalisées qui font écho à « l’évolution complète de vos goûts ».

Pour affiner toujours plus les résultats générés par Prompted Playlist, vous pouvez modifier vos requêtes ou repartir de zéro à tout moment. Et si jamais tant de liberté vous donne le vertige, Spotify a tout prévu : l’onglet Idées vous propose de choisir parmi des prompts prédéfinis pour obtenir une playlist adaptée à vos goûts.

Vous pouvez choisir de mettre votre playlist à jour de manière quotidienne ou hebdomadaire : elle s’adapte à vous en permanence. De plus, chaque morceau s’accompagne d’une « description et d’un contexte » vous expliquant pourquoi il a été recommandé. Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté plus large de Spotify, qui précise : « Ce n’est que le début d’une nouvelle phase où les auditeurs prennent les commandes ». Mais il semble qu’offrir des contenus ultra-personnalisés soit une tendance qui se dessine dans le monde de la tech : YouTube teste déjà un flux personnalisé alimenté par un chatbot IA – une expérimentation qui pourrait aussi gagner Google Discover.

Petit bémol s’il en est : cette fonctionnalité, actuellement en version bêta, est disponible uniquement en anglais et est réservée à un seul pays : la Nouvelle-Zélande. Si Spotify ne dévoile pas son plan de déploiement, il y a fort à parier que cette nouveauté gagnera davantage de pays à l’avenir, la plateforme évoquant : « un aspect anticipé » et une expérience évolutive « à mesure [qu’ils l’étendront] à plus d’utilisateurs ».