Spotify fait de vous un vrai DJ avec ce nouvel outil

L'application de streaming audio Spotify ajoute une fonctionnalité qui va ravir celles et ceux se sentant DJ dans l'âme. On vous explique à quoi elle sert et comment vous en servir.

Ces derniers temps, les utilisateurs de la plateforme de streaming audio Spotify n'aime pas entendre parler d'elle. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. Par exemple l'augmentation du prix pour l'abonnement Premium, encore. Ou bien la mise en place très agressive de la vérification de l'âge des utilisateurs, qui aboutit à la fermeture des comptes de celles et ceux ne voulant pas s'y plier. Un fonctionnement encore réservé aux anglo-saxons, mais auquel il faut s'attendre en France.

Ici, la nouvelle est positive. Il s'agit de l'introduction d'une fonctionnalité inédite pensée pour les auditeurs aimant enchaîner leurs playlists. Vous pouvez bien sûr le faire depuis longtemps, mais ce qui va changer, c'est la la manière dont va s'opérer le passage de l'une à l'autre. Spotify ajoute la personnalisation des effets de transitions entre vos différentes playlists. Comme si vous étiez un DJ sur sa table de mixage.

Cette nouveauté de Spotify va réveiller le DJ qui est en vous

Lorsque vous ouvrez une playlist, ou quand vous en créez une, une option Mixer apparaît parmi les icônes au-dessus des titres. Deux possibilités s'offrent alors à vous : utilisez Auto et laisser faire l'application, ou personnaliser les transitions vous-même.

Dans ce cas, vous pouvez soit vous servir d'effets prédéfinis (Fade pour un fondu par exemple), soit jouer manuellement sur le volume, l'égaliseur… Pour vous aider, commencer un mix affichera les BPM (beats per minute) de chaque chanson de la playlist. Terminez avec Sauvegarder. Le résultat peut être activé ou désactivé à tout moment avec le bouton Mixer.

La fonction est encore en bêta, aussi tout le monde n'y a pas encore accès. Notez qu'elle est réservée aux abonnés Premium de Spotify. Si vous en faites partie, assurez-vous d'avoir installé la dernière version de l'application avant de vérifier si la personnalisation des transitions entre playlists est disponible sur votre appareil. Spotify n'a pas dit quand elle compte déployer la version finale de l'option.