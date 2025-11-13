Fatigué d’entendre toujours les mêmes morceaux ? Spotify lance un nouveau mode de lecture aléatoire

Spotify continue d’améliorer l’expérience utilisateur et semble être plutôt à l’écoute. Ses clients critiquent le mode aléatoire qui ne cesse de répéter les mêmes morceaux ? Qu’à cela ne tienne : la célèbre plateforme de streaming musical introduit un nouveau mode de lecture aléatoire.

L’algorithme de lecture aléatoire de Spotify est loin de faire l’unanimité. Il est même de plus en plus critiqué par les utilisateurs frustrés d’entendre à répétition les mêmes morceaux, alors même que leurs playlists en contiennent des milliers.

Pour pallier ce problème, la plateforme de streaming musical a testé plus tôt cette année une option inédite auprès de ses abonnés ayant souscrit à un abonnement Premium : un bouton Snooze qui permettait aux utilisateurs d’indiquer manuellement à Spotify qu’ils ne désiraient plus écouter un titre pendant quelque temps. Mais il semble que la célèbre application ait décidé d’aller encore plus loin et de traiter le problème à sa source.

Lire aussi – Vous ne rêvez pas : la version gratuite de Spotify permet enfin de choisir sa musique

Spotify introduit un nouveau mode de lecture aléatoire par défaut pour réduire le nombre de répétitions

Si le bouton Snooze était une solution ponctuelle, Spotify agit désormais directement sur l’algorithme de lecture aléatoire. D’après nos confrères de TechRadar, la plateforme a ajouté une nouvelle option dans les paramètres de lecture permettant de choisir entre le mode Standard et un mode inédit baptisé « Moins de répétitions ».

Comme son nom l’indique, il est conçu pour rendre l’expérience d’écoute plus diversifiée. Ce nouveau mode est désormais celui de lecture aléatoire par défaut, mais si vous disposez d’un compte Premium, vous pourrez toujours revenir au mode Standard – c’est selon votre préférence. Spotify vous recommande tout de même de garder le mode Moins de répétitions puisque, selon lui : « Plus de hasard dans votre playlist peut signifier que vous entendez les mêmes morceaux plus souvent ».

Ce nouveau mode n’est pas une surprise : du code repéré en septembre dernier dans l’application en donnait déjà un aperçu. Il s’inscrit néanmoins dans les efforts réalisés par Spotify pour écouter les doléances de ses clients : plus tôt cette année, la plateforme a offert aux abonnés avec un compte Premium la possibilité de désactiver la fonction Smart Shuffle introduite en 2023 et qui, elle non plus, n’avait pas fait l’unanimité.