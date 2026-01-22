Spotify laisse ses utilisateurs générer des playlists par une simple invite IA

Spotify étend le déploiement de sa fonctionnalité Prompted Playlists, un outil de création de playlist par simple rédaction d'une invite à l'IA.

En décembre dernier, Spotify annonçait l'introduction des Prompted Playlists, un nouvel outil pour “prendre le contrôle de l'algorithme”. Comme son nom l'indique, cette fonction consiste à envoyer une requête sous forme d'invite à l'IA pour que celle-ci génère une playlist basée sur les instructions qui lui ont été données, tout en prenant en compte l'historique d'écoute de l'utilisateur et des tendances musicales du moment.

“Vous définissez les règles, et Spotify s'adapte”, annonce la plateforme de streaming musical, qui y voit un moyen d'offrir plus de maîtrise dans la découverte de morceaux et artistes et de s'adapter aux envies de l'utilisateur. Prompted Playlists est disponible depuis quelques semaines en version bêta pour les abonnés Premium en Nouvelle-Zélande. Après cette première phase de test, Spotify communique son déploiement aux États-Unis et au Canada dans quelques jours, toujours en bêta et pour ceux qui ont souscrit un compte Premium. On devrait donc bientôt voir Prompted Playlists débarquer en Europe.

Comment créer une Prompted Playlist par IA sur Spotify

Si vous y avez déjà accès, voici la manipulation à suivre

Ouvrez Spotify et appuyez sur Créer (sans le coin en bas à droite), puis sélectionnez Prompted Playlist.

Décrivez ce que vous souhaitez écouter, qu'il s'agisse d'une ambiance particulière, d'un scénario ou d'un moment.

Spotify créera une playlist à partir de votre idée. Vous pourrez ensuite la configurer pour qu'elle soit mise à jour quotidiennement ou hebdomadairement, selon vos préférences.

Spotify donne un exemple d'invite pour se faire une idée de ce qu'il est possible de faire : “Des chansons qui me rappellent mes années fac du début des années 2000, mêlées à des morceaux entraînants de séries, de films et de moments cultes de cette décennie”. Les Prompted Playlists peuvent être partagées à d'autres utilisateurs comme n'importe quelle autre playlist.

La plateforme précise que des limites d'utilisation seront mises en place le temps des tests. La fonction est susceptible d'évoluer en fonction du retour des utilisateurs. On ne sait pas encore quand une version stable sera prête.