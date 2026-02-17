Google Messages corrige enfin ce problème qui agace les utilisateurs depuis des années

Google Messages évolue régulièrement avec de nouvelles fonctions. Pourtant, certains petits défauts persistent depuis longtemps. L’un des plus agaçants pourrait enfin disparaître.

Google modifie souvent son application de messagerie. Certaines mises à jour apportent des ajouts utiles, comme un dossier corbeille inspiré de Gmail. D’autres changements ont été moins bien accueillis. Le sélecteur de carte SIM, autrefois accessible directement dans la barre de saisie, avait été déplacé dans les détails du contact. Cette manipulation simple était devenue plus longue. Google a finalement tenté de simplifier à nouveau ce basculement dans une version bêta récente.

Il arrive aussi que des fonctions disparaissent sans explication. L’historique des modifications dans les conversations RCS avait ainsi été retiré lors d’une refonte de l’interface en 2025. Des lignes de code repérées plus tard laissaient penser à un retour possible. Ces ajustements successifs montrent que l’application évolue en permanence. Mais un problème très ancien continuait de frustrer de nombreux utilisateurs au quotidien.

Google Messages permet enfin de copier seulement une partie d’un message

Depuis le lancement de l’application, il était impossible de sélectionner seulement un extrait d’un SMS ou d’un message RCS. Un appui long proposait bien une option « Copier », mais celle-ci copiait l’intégralité du message. Cette limite devenait pénible avec des textes longs contenant une adresse, un code de validation ou un lien. Selon Android Authority, Google teste enfin une solution dans une version bêta récente de l’application.

Dans cette version, le menu contextuel affiché après un appui long évolue légèrement. Le contenu complet du message apparaît toujours à l’écran. La différence vient du fait que le texte devient sélectionnable. Il est désormais possible de faire glisser son doigt pour choisir uniquement la partie souhaitée. Le menu de sélection natif d’Android s’affiche ensuite pour copier le passage surligné. Le bouton « Copier » classique reste disponible pour dupliquer le message entier.

Concrètement, cela évite des manipulations inutiles. Par exemple, si un proche envoie un long message avec une adresse complète, vous pourrez copier seulement le code postal ou le numéro de rue. Même chose pour un SMS contenant un code à usage unique, plus besoin de copier tout le message puis d’effacer le reste dans le presse-papiers. Jusqu’ici, certains utilisateurs de Pixel passaient par l’écran des applications récentes pour sélectionner du texte, mais la méthode restait peu pratique.

La fonction n’est pas encore déployée pour tous les utilisateurs, même en bêta ouverte. Comme souvent avec Google, le déploiement pourrait être progressif, avant une arrivée dans une version stable.