YouTube Music : cette fonctionnalité indispensable aux playlists et réclamée depuis des années pourrait enfin arriver

Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur de YouTube Music et prend en compte les attentes des utilisateurs – même si cela peut prendre un certain temps. La firme de Mountain View teste discrètement une fonctionnalité toute simple mais ultra pratique attendue depuis des années par les utilisateurs mobiles.

YouTube Music est l’une des nombreuses applications de streaming musical. S’il y a un bémol de longue date signalé par les utilisateurs, c’est bien l’impossibilité de faire une recherche au sein d’une playlist. Si des extensions de navigateur existent, elles laissent les utilisateurs mobiles dépourvus de solution.

Cette fonctionnalité, toute simple s’il en est, est attendue depuis des années par les utilisateurs – a fortiori par ceux ayant des playlists gigantesques et souhaitant retrouver facilement un titre sans avoir à faire défiler leur écran sans arrêt, au risque de le manquer. Il est même étonnant qu’elle n’ait pas été présente dès le lancement de l’application YouTube Music. Mais, alors que Google semblait préparer un sale coup pour les utilisateurs de la version gratuite, il semble qu’il ait (enfin) pris en compte les doléances des utilisateurs et travaille discrètement sur cette option très attendue.

YouTube Music : Google travaille sur une option de recherche à l’intérieur des playlists

Cette fonctionnalité a été repérée par un utilisateur qui l’a signalée sur Reddit. Il indique utiliser la version 8.45.3 de l’application YouTube Music sur iOS et être basé en Inde. L’utilisateur précise également qu’il ne peut toujours pas faire de recherche dans les radios enregistrées dans sa bibliothèque. La fonctionnalité se présente sous la forme d’une nouvelle option, baptisée Rechercher dans la playlist. Elle apparaît lorsqu’on appuie sur le menu à trois points situé à côté d’une playlist.

Pour le moment, sa disponibilité semble extrêmement restreinte, selon nos confrères d’Android Authority. Plusieurs utilisateurs, à la fois Android et iOS, ont commenté le fil Reddit pour indiquer que l’option ne s’affichait pas sur leur appareil. Cette approche n’est en rien étonnante : il arrive régulièrement que la firme de Mountain View teste de façon limitée une nouveauté avant de la déployer à grande échelle.

On ignore si le géant de la tech se décidera à effectuer un déploiement global : il est déjà arrivé que l’entreprise abandonne une option en cours de développement, comme ce fut le cas avec le bouton permettant de désactiver le widget At a Glance – projet que Google semble ressortir du placard. Mais si la firme de Mountain View lance (enfin) la fonctionnalité Rechercher dans la playlist, attendue depuis des années par les utilisateurs, il est certain qu’elle fera des heureux.