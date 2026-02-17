À peine sorti, le Honor Magic8 Lite passe à prix cassé dans un pack avec les Earbuds X8i !

Vous cherchez un smartphone aux caractéristiques avancées, mais à prix accessible ? Sorti en début d’année, le Honor Magic8 Lite embarque des performances solides et un design soigné. Normalement ne vente à 449,99€ dans un pack avec les Earbuds X8i, Boulanger le propose actuellement à 299,99€ seulement. C’est un excellent prix pour un modèle aussi récent !

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, mais vous attendez une bonne offre pour vous équiper à prix réduit ? C’est le moment de craquer ! Normalement en vente à 399 €, le Honor Magic8 Lite est un modèle qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Il est à la fois puissant pour un usage fluide au quotidien tout en étant économie en énergie. Et bonne nouvelle, son rapport qualité-prix est actuellement imbattable puisqu’il est proposé en pack avec les écouteurs Earbuds X8i à seulement 299,99€ !

Si vous cherchez un smartphone avec une belle autonomie, qui soit fiable et polyvalent, c’est celui qu’il vous faut. Mais attention, à ce prix, les stocks risquent de rapidement s’épuiser. Alors ne tardez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du Honor Magic8 Lite ?

Le Honor Magic8 Lite est un smartphone de milieu de gamme qui n’a rien à envier à la concurrence. Il embarque un puissant processeur Snapdragon 6 Gen 4 qui vous offre une expérience fluide, même en cas d’usage intensif. Il dispose également d’un espace de stockage de 256 Go et d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces. La dalle profite par ailleurs d’une résolution de 1200 x 2640 px et d’un taux de rafraîchissement de 120 HZ.

La partie photo est un autre atout majeur du Honor Magic8 Lite. À l’arrière, il est en effet doté d’un capteur principal de 108 MP couplé à un capteur ultra-grand angle 5 MP. Et à l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16 MP. Enfin, avec sa batterie XXL de 7500 mAh, vous bénéficiez d’une autonomie prolongée qui peut atteindre les 3 jours d’utilisation !

Dans ce pack, le smartphone est vendu avec les écouteurs sans fil Earbuds X8i. C'est une excellente offre pour vous équiper à prix cassé !


