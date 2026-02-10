YouTube Music Premium accueille une fonction IA très pratique pour créer des playlists personnalisées

YouTube continue d’enrichir les avantages réservés à ses abonnés Premium. Une nouvelle fonction permet désormais de créer des playlists générées par intelligence artificielle. Il suffit d’écrire ou de dire une idée pour que l’appli compose automatiquement une sélection musicale adaptée.

YouTube Music Daily Discover Google
Crédits : Adobe Stock

YouTube Music progresse lentement mais sûrement pour rattraper ses concurrents. Ces derniers mois, Google a ajouté plusieurs fonctions utiles à son service de streaming. Les utilisateurs peuvent maintenant activer un volume constant pour éviter les variations sonores d’un morceau à l’autre. La file d’attente se synchronise aussi entre les appareils. Il est donc possible de passer du smartphone à l’ordinateur sans coupure. La firme cherche ainsi à rendre son abonnement Premium plus complet et plus pratique.

YouTube Music franchit une nouvelle étape avec l’arrivée d’une fonction de création de playlists par intelligence artificielle. Cette nouveauté est en cours de déploiement sur Android et iOS, uniquement pour les abonnés Premium. Elle permet aux utilisateurs de générer une playlist personnalisée à partir d’un simple mot ou d’une phrase. Il suffit d’indiquer une ambiance, un style musical ou un moment de la journée pour que l’appli compose automatiquement une sélection adaptée.

YouTube Music utilise l’IA pour créer des playlists à partir de vos envies

La nouvelle fonction de YouTube Music permet de créer automatiquement des playlists grâce à l’intelligence artificielle. L’utilisateur décrit son envie musicale à l’écrit ou à l’oral, et l’application génère une sélection adaptée. Par exemple, on peut demander une playlist “lofi calme pour travailler” ou “électro qui tape pour une soirée”. L’IA analyse la demande et assemble une liste cohérente avec le thème proposé. Tout cela se fait en quelques secondes, depuis l’onglet Bibliothèque de l’application.

Cette approche rappelle fortement celle de Spotify, qui propose déjà un système similaire. Pour l’instant, on ne sait pas si les playlists générées pourront être modifiées, rafraîchies automatiquement ou ajustées après coup. Il s’agit encore d’un premier déploiement, et Google n’a pas détaillé tous les paramètres disponibles.

Avec cette nouveauté, YouTube Music continue d’enrichir son offre face à la concurrence. Le service cherche à simplifier l’accès aux contenus et à proposer des outils utiles aux abonnés Premium. La création de playlists à la demande s’inscrit dans cette logique, en misant sur plus de personnalisation et de praticité.


