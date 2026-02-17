L’excellente enceinte portable Harman Kardon Luna chute à moins de 100 €, c’est une affaire !

Harman Kardon est une marque reconnue pour la qualité extrême de ses enceintes. Alors pouvoir s’acheter une enceinte portable de cette marque pour moins de 100 euros est un exploit. Grâce à une grosse réduction de 44%, vous allez pouvoir réaliser cet exploit sur le site de Boulanger.

Harman Kardon est une entreprise américaine qui bénéficie d’une excellente réputation pour sa qualité sonore. Depuis quelques années, la marque développe des produits plus accessibles mais qui bénéficient toujours d’un son haut de gamme. C’est le cas de l’enceinte portable Luna.

Habituellement, l’enceinte portable Harman Kardon Luna est vendue pour 179,99 euros. Mais grâce à une très belle baisse de prix de 44%, son prix chute à seulement 99,99 euros, soit une baisse de prix de 80 euros. En plus, vous avez le choix entre le modèle noir et le modèle gris pour avoir la version qui s’intègre le mieux à votre intérieur. C’est un excellent prix pour cette enceinte qui a une note moyenne de 4,9/5 sur les commentaires Boulanger.

Harman Kardon Luna : l’excellence sonore à prix mini

Malgré sa petite taille, l’enceinte Harman Kardon Luna offre un son puissant de 40 watts RMS. Spécialiste du monde de l’audio haut de gamme, Harman Kardon propose une qualité sonore indéniable avec un rendu à la fois équilibré et riche, fidèle à la réputation de la marque.

Côté design, nous sommes sur un modèle très sobre avec d’excellentes finitions. Elle peut donc s’intégrer aisément à votre décoration intérieure. Mais vous pouvez aussi l’emporter à l’extérieur puisqu’elle dispose d’une autonomie totale de 12 heures d’utilisation. Elle est en plus certifiée IP67. Elle est donc résistante à l’eau et à la poussière. La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.3 qui permet d’avoir une connexion stable pour un rendu audio fluide en toute circonstance.

Dernier point fort de cette enceinte portable, vous pouvez en jumeler deux pour obtenir un son stéréo et ainsi bénéficier d’un son encore plus puissant et enveloppant. En plus avec le prix en promotion, cela vous reviendra à moins de 200 euros pour vous offrir deux enceintes. Alors ne passez pas à côté de cette belle offre !