France Identité devient plus utile : un nouveau lieu acceptera bientôt l’application comme preuve officielle

Aujourd’hui, il n’y a presque plus besoin de portefeuille physique : tout (ou presque) tient dans notre poche… grâce à notre smartphone. Les applications natives permettent de regrouper numériquement nos cartes bancaires, de transport ou nos tickets de cinéma. Et pour les papiers d’identité, il y a France Identité qui s’apprête à devenir encore plus utile : bientôt, l’application pourra être utilisée dans un nouveau contexte.

France-Identite

France Identité. Si vous ne faites pas partie des 3,6 millions d’utilisateurs qui l’ont installée sur leur smartphone, le nom de cette application vous dit sûrement au moins quelque chose. Lancée en 2024, France Identité avait initialement pour vocation de permettre aux utilisateurs de numériser leur carte nationale d’identité – à condition qu’elle soit au nouveau format traditionnellement qualifié de « carte de crédit » ou « carte bancaire ».

Puis, l’application s’est enrichie, accueillant progressivement divers documents, tels que le permis de conduire ou la carte grise de son véhicule – plus de 600 000 utilisateurs y ont d’ailleurs ajouté cette dernière. Elle permet également de se connecter à plus de 1 400 services en ligne et d’effectuer certaines démarches administratives, que ce soit le renouvellement anticipé de votre carte d’identité, la création de justificatifs sécurisés ou une procuration aux élections. Déjà très utile au quotidien, France Identité s’apprête à l’être encore davantage.

France Identité pourra être utilisée comme preuve d’identité dans un nouveau lieu d’ici cet été

Ce 17 février, nos confrères de France Inter ont appris auprès de la Direction générale de l’aviation civile (abrégée DGAC) que l’application France Identité serait utilisable auprès d’une nouvelle entité. La nouvelle carte nationale d’identité dématérialisée n’est, en effet, acceptée comme justificatif valable de votre identité que dans certaines conditions très précises : lors de l’accès au site Internet d’un service public, pendant un contrôle de police ou encore à bord d’un train SNCF.

En revanche, la carte d’identité numérisée n’est pas admise comme preuve irréfutable de votre identité que ce soit dans les transports en commun ou pour retirer un colis à La Poste – ce qui est bien dommage. Mais il y a également un autre endroit où France Identité ne fonctionnait pas : les aéroports. Toutefois, ce temps sera bientôt révolu. D’après la DGAC, l’application pourra être utilisée dans les aéroports, donc, au moment de l’embarquement. Une échéance a même été donnée pour cette nouveauté : d’ici cet été.


