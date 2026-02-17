L’iPhone est enfin compatible avec le RCS chiffré, mais avec une grosse faiblesse

Avec la mise à jour iOS 26.4, Apple intègre le chiffrement de bout en bout pour les communications basées sur le protocole RCS. Mais cet ajout ne concerne que les échanges entre iPhone : les conversations RCS entre iPhone et appareils Android ne sont toujours pas chiffrées.

iMessages Apple iPhone iOS 26 RCS MLS
Crédits : 123RF

Apple vient de publier la première version bêta d'iOS 26.4. Avec cette mise à jour, l'iPhone devient compatible avec la technologie de chiffrement de bout en bout (E2EE) pour le protocole RCS (Rich Communication Services) au sein de l'application iMessage. Les utilisateurs peuvent activer cette option et sécuriser leurs conversations menées par RCS dans les Réglages. Ils verront alors une icône de cadenas apparaître pour confirmer que le chiffrement du RCS est bien opérationnel.

Mais il y a encore un hic, rapporte Android Authority. Pour l'instant, le chiffrement du RCS n'est disponible que pour des conversations entre iPhone. Les échanges entre un iPhone et un smartphone Android ne sont quant à eux toujours pas chiffrés. Dans les faits, cela signifie que le déploiement du chiffrement pour le RCS n'est utile pour presque personne, puisque la plupart des possesseurs d'iPhone s'envoient des messages par le protocole propriétaire d'Apple, qui est déjà sécurisé. Le RCS est surtout exploité pour les discussions entre iOS et Android, qui doivent donc attendre avant d'être efficacement protégées.

Les conversations entre iPhone et smartphones Android restent à risque

Apple teste à peine le chiffrement de bout en bout pour le RCS. En soi, ce n'est pas forcément illogique que les essais soient limités à son propre écosystème dans un premier temps, pour s'assurer de son bon fonctionnement. Mais on ne peut qu'espérer que la firme soit bientôt prête à déployer cette mesure de sécurité à plus grande échelle dans une prochaine mise à jour. Apple a longtemps refusé d'adopter le RCS, estimant que rendre l'iPhone interopérable avec les appareils Android retirerait un avantage compétitif à ses propres produits. D'ailleurs, dans iMessage, la couleur des bulles (bleu ou vert) permet encore d'identifier les utilisateurs avec un iPhone de ceux avec un dispositif Android.

Le RCS E2EE n'est qu'en phase de test avec la bêta 1 d'iOS 26.4 et ne sera pas nativement disponible avec la version stable.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les trous de ver ne seraient pas des tunnels spatiaux mais un mystère lié au temps

Les trous de ver fascinent depuis des décennies la science et la science-fiction. Ils sont souvent présentés comme des raccourcis à travers l’espace et le temps. Une nouvelle étude propose…

Deezer devient bien meilleur que Spotify pour découvrir de nouveaux morceaux grâce à sa dernière mise à jour

Deezer, le rival français de Spotify, vient de déployer une nouvelle mise à jour qui améliore grandement sa fonctionnalité Flow. Celle-ci permet désormais de sélectionner quels genres musicaux on souhaite…

Zendure lance des nouveaux systèmes de stockage solaire avec jusqu’à 1686€ d’économies par an

Zendure lance 3 systèmes de stockage solaire en France. L’objectif : permettre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques de stocker leur électricité pour l’utiliser le soir, avec des économies qui peuvent…

L’excellente enceinte portable Harman Kardon Luna chute à moins de 100 €, c’est une affaire !

Harman Kardon est une marque reconnue pour la qualité extrême de ses enceintes. Alors pouvoir s’acheter une enceinte portable de cette marque pour moins de 100 euros est un exploit….

Où sont passées les « Tatooine » ? Le mystère de la rareté des exoplanètes à deux soleils aurait enfin été résolu

On le sait : la Voie lactée abrite quelques exoplanètes desquelles un double coucher de soleil serait visible, à l’image de Tatooine dans Star Wars. Mais un mystère demeure : elles sont…

Cette étoile pas encore née abrite déjà de quoi donner la vie

Des scientifiques ont découvert la présence d’une molécule indispensable à la naissance de la vie dans une étoile en formation. De quoi laisser penser qu’elle pourrait créer des mondes habitables…

Call of Duty : c’est la fin pour la version mobile de Warzone, Activision ferme les serveurs

Activision vient d’annoncer la fermeture définitive des serveurs pour Call of Duty : Warzone Mobile d’ici quelques semaines. Le jeu ne sera plus accessible sur smartphones et les joueurs ne…

Regardez ces robots enchaîner les mouvements de Kung-fu, c’est impressionnant

À l’occasion du Nouvel an lunaire, la Chine a mis à l’honneur ses innovations en matière de robotique. Un numéro mettant en scène des robots adeptes de Kung-fu (mais pas…

IA

Opera fête son anniversaire en vous rappelant tous les memes que vous avez oubliés ces 30 dernières années

Vous souvenez-vous de Nyan Cat et des premiers Vines ? On imagine que non, et c’est bien normal. Opera est là pour vous rafraîchir la mémoire. À l’occasion de ses…

C’est officiel, vous aurez beaucoup de mal à trouver un disque dur dans les prochaines années, voici pourquoi

Le marché de la mémoire vient de recevoir un nouveau coup de massue. Western Digital, l’un des plus gros fabricants du secteur, vient d’annoncer que son stock de disques durs…