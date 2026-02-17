L’iPhone est enfin compatible avec le RCS chiffré, mais avec une grosse faiblesse

Avec la mise à jour iOS 26.4, Apple intègre le chiffrement de bout en bout pour les communications basées sur le protocole RCS. Mais cet ajout ne concerne que les échanges entre iPhone : les conversations RCS entre iPhone et appareils Android ne sont toujours pas chiffrées.

Apple vient de publier la première version bêta d'iOS 26.4. Avec cette mise à jour, l'iPhone devient compatible avec la technologie de chiffrement de bout en bout (E2EE) pour le protocole RCS (Rich Communication Services) au sein de l'application iMessage. Les utilisateurs peuvent activer cette option et sécuriser leurs conversations menées par RCS dans les Réglages. Ils verront alors une icône de cadenas apparaître pour confirmer que le chiffrement du RCS est bien opérationnel.

Mais il y a encore un hic, rapporte Android Authority. Pour l'instant, le chiffrement du RCS n'est disponible que pour des conversations entre iPhone. Les échanges entre un iPhone et un smartphone Android ne sont quant à eux toujours pas chiffrés. Dans les faits, cela signifie que le déploiement du chiffrement pour le RCS n'est utile pour presque personne, puisque la plupart des possesseurs d'iPhone s'envoient des messages par le protocole propriétaire d'Apple, qui est déjà sécurisé. Le RCS est surtout exploité pour les discussions entre iOS et Android, qui doivent donc attendre avant d'être efficacement protégées.

Les conversations entre iPhone et smartphones Android restent à risque

Apple teste à peine le chiffrement de bout en bout pour le RCS. En soi, ce n'est pas forcément illogique que les essais soient limités à son propre écosystème dans un premier temps, pour s'assurer de son bon fonctionnement. Mais on ne peut qu'espérer que la firme soit bientôt prête à déployer cette mesure de sécurité à plus grande échelle dans une prochaine mise à jour. Apple a longtemps refusé d'adopter le RCS, estimant que rendre l'iPhone interopérable avec les appareils Android retirerait un avantage compétitif à ses propres produits. D'ailleurs, dans iMessage, la couleur des bulles (bleu ou vert) permet encore d'identifier les utilisateurs avec un iPhone de ceux avec un dispositif Android.

Le RCS E2EE n'est qu'en phase de test avec la bêta 1 d'iOS 26.4 et ne sera pas nativement disponible avec la version stable.