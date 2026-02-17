Deezer devient bien meilleur que Spotify pour découvrir de nouveaux morceaux grâce à sa dernière mise à jour

Deezer, le rival français de Spotify, vient de déployer une nouvelle mise à jour qui améliore grandement sa fonctionnalité Flow. Celle-ci permet désormais de sélectionner quels genres musicaux on souhaite écouter pour ne garder que ce qui correspond vraiment à son humeur.

Deezer
Crédit : Deezer

Vous faites peut-être partie de ces utilisateurs qui souhaitent quitter Spotify à cause de toutes les récentes décisions désastreuses du service de streaming. Seulement voilà, il faut bien reconnaître que les alternatives ne sont pas toujours au niveau. Le concurrent le plus sérieux est sans doute Deezer, grâce à sa bibliothèque tout aussi bien fournie et à la qualité de ses fonctionnalités — en plus de son engagement anti-IA générative fort séduisant.

La plateforme française ne s'y trompe d'ailleurs pas et multiplie les opérations pour séduire les utilisateurs désireux de partir, comme sa récente décision d'ouvrir ses playlists aux services concurrents. Une stratégie de nouveau affirmée par sa dernière mise à jour. S'il y a bien une fonctionnalité à retenir de Spotify, c'est sans doute ses playlists générées spécialement pour chaque utilisateur et permettant de découvrir de nouveaux morceaux. C'est précisément à celle-ci que s'attaque aujourd'hui Deezer.

Sur le même sujet — Deezer teste une nouvelle offre à prix réduit, mais elle ne conviendra pas forcément à tout le monde

Deezer veut faciliter votre recherche de nouvelle musique

Chez les Français, cette fonctionnalité se prénomme Flow et vient de recevoir une grosse amélioration grâce à une mise à jour déployée aujourd'hui. Dorénavant, en lançant une session Flow sur smartphone, il est possible d'appuyer sur le bouton Customiser ce mood et d'activer et désactiver à volonté les différents genres musicaux inclus dans la playlist créée pour vous. En bonus, Deezer propose d'autres styles que vous pourriez aimer à ajouter à la playlist.

Avec cette nouveauté, les utilisateurs gagnent beaucoup plus de contrôle sur leur découverte musicale, en pouvant choisir de ne pas être exposé à des genres qu'ils sont certains de ne pas aimer ou, au contraire, de s'ouvrir à un style qu'il n”ont pas l'habitude d'écouter. Une nouveauté qui vient donc appuyé le bouton déjà présent dans le lecteur permettant d'indiquer à Deezer lorsqu'un morceau proposé n'est pas à notre goût afin de se voir moins proposer de chansons similaires.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’iPhone est enfin compatible avec le RCS chiffré, mais avec une grosse faiblesse

Avec la mise à jour iOS 26.4, Apple intègre le chiffrement de bout en bout pour les communications basées sur le protocole RCS. Mais cet ajout ne concerne que les…

Zendure lance des nouveaux systèmes de stockage solaire avec jusqu’à 1686€ d’économies par an

Zendure lance 3 systèmes de stockage solaire en France. L’objectif : permettre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques de stocker leur électricité pour l’utiliser le soir, avec des économies qui peuvent…

L’excellente enceinte portable Harman Kardon Luna chute à moins de 100 €, c’est une affaire !

Harman Kardon est une marque reconnue pour la qualité extrême de ses enceintes. Alors pouvoir s’acheter une enceinte portable de cette marque pour moins de 100 euros est un exploit….

Où sont passées les « Tatooine » ? Le mystère de la rareté des exoplanètes à deux soleils aurait enfin été résolu

On le sait : la Voie lactée abrite quelques exoplanètes desquelles un double coucher de soleil serait visible, à l’image de Tatooine dans Star Wars. Mais un mystère demeure : elles sont…

Cette étoile pas encore née abrite déjà de quoi donner la vie

Des scientifiques ont découvert la présence d’une molécule indispensable à la naissance de la vie dans une étoile en formation. De quoi laisser penser qu’elle pourrait créer des mondes habitables…

Call of Duty : c’est la fin pour la version mobile de Warzone, Activision ferme les serveurs

Activision vient d’annoncer la fermeture définitive des serveurs pour Call of Duty : Warzone Mobile d’ici quelques semaines. Le jeu ne sera plus accessible sur smartphones et les joueurs ne…

Regardez ces robots enchaîner les mouvements de Kung-fu, c’est impressionnant

À l’occasion du Nouvel an lunaire, la Chine a mis à l’honneur ses innovations en matière de robotique. Un numéro mettant en scène des robots adeptes de Kung-fu (mais pas…

IA

Opera fête son anniversaire en vous rappelant tous les memes que vous avez oubliés ces 30 dernières années

Vous souvenez-vous de Nyan Cat et des premiers Vines ? On imagine que non, et c’est bien normal. Opera est là pour vous rafraîchir la mémoire. À l’occasion de ses…

C’est officiel, vous aurez beaucoup de mal à trouver un disque dur dans les prochaines années, voici pourquoi

Le marché de la mémoire vient de recevoir un nouveau coup de massue. Western Digital, l’un des plus gros fabricants du secteur, vient d’annoncer que son stock de disques durs…

L’IA pourrait vous surveiller dans les magasins, le gouvernement donne un premier accord

En première instance, les députés ont voté l’utilisation de la vidéosurveillance algorithmique dans les centres commerciaux et boutiques. Le Sénat doit maintenant examiner le texte, mais certains magasins n’ont pas…

IA