Deezer devient bien meilleur que Spotify pour découvrir de nouveaux morceaux grâce à sa dernière mise à jour

Deezer, le rival français de Spotify, vient de déployer une nouvelle mise à jour qui améliore grandement sa fonctionnalité Flow. Celle-ci permet désormais de sélectionner quels genres musicaux on souhaite écouter pour ne garder que ce qui correspond vraiment à son humeur.

Vous faites peut-être partie de ces utilisateurs qui souhaitent quitter Spotify à cause de toutes les récentes décisions désastreuses du service de streaming. Seulement voilà, il faut bien reconnaître que les alternatives ne sont pas toujours au niveau. Le concurrent le plus sérieux est sans doute Deezer, grâce à sa bibliothèque tout aussi bien fournie et à la qualité de ses fonctionnalités — en plus de son engagement anti-IA générative fort séduisant.

La plateforme française ne s'y trompe d'ailleurs pas et multiplie les opérations pour séduire les utilisateurs désireux de partir, comme sa récente décision d'ouvrir ses playlists aux services concurrents. Une stratégie de nouveau affirmée par sa dernière mise à jour. S'il y a bien une fonctionnalité à retenir de Spotify, c'est sans doute ses playlists générées spécialement pour chaque utilisateur et permettant de découvrir de nouveaux morceaux. C'est précisément à celle-ci que s'attaque aujourd'hui Deezer.

Deezer veut faciliter votre recherche de nouvelle musique

Chez les Français, cette fonctionnalité se prénomme Flow et vient de recevoir une grosse amélioration grâce à une mise à jour déployée aujourd'hui. Dorénavant, en lançant une session Flow sur smartphone, il est possible d'appuyer sur le bouton Customiser ce mood et d'activer et désactiver à volonté les différents genres musicaux inclus dans la playlist créée pour vous. En bonus, Deezer propose d'autres styles que vous pourriez aimer à ajouter à la playlist.

Avec cette nouveauté, les utilisateurs gagnent beaucoup plus de contrôle sur leur découverte musicale, en pouvant choisir de ne pas être exposé à des genres qu'ils sont certains de ne pas aimer ou, au contraire, de s'ouvrir à un style qu'il n”ont pas l'habitude d'écouter. Une nouveauté qui vient donc appuyé le bouton déjà présent dans le lecteur permettant d'indiquer à Deezer lorsqu'un morceau proposé n'est pas à notre goût afin de se voir moins proposer de chansons similaires.