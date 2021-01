Apple lancerait les AirPods Pro Lite, les Apple Glass et les AirTags en 2021

Apple aurait l'intention d'inonder le marché avec une poignée de nouveaux produits en 2021. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino devrait annoncer plusieurs projets attendus de longue date dans le courant de l'année, dont les lunettes AR Apple Glass et les balises Bluetooth AirTags. Sans surprise, le géant californien dévoilerait aussi de nouveaux AirPods, les iPhone 13, des MacBooks Pro avec un processeur Apple Silicon et des iPad Pro.

Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, vient de communiquer ses prédictions pour l'année 2021, rapportent nos confrères de 9to5Mac. L'expert a souvent visé juste sur les intentions de la firme de Tim Cook. Par exemple, il a été l'un des premiers à prophétiser l'arrivée des AirPods Max, le casque audio haut de gamme d'Apple, dès 2018.

Sans surprise, le rapport de Ming-Chi Kuo confirme l'arrivée d'une nouvelle génération d'iPhone dans le courant du mois de septembre 2021. Disponible en plusieurs variantes, ils seraient tous équipés d'un scanner Lidar (jusqu'ici réservé aux iPhone 12 Pro) au dos. Les rumeurs évoquent aussi l'intégration d'un écran 120 Hz. D'après l'analyste, Apple prépare aussi plusieurs surprises pour ses fans.

AirTags et Apple Glass, les deux surprises de 2021

Attendus en 2020, les AirTags seraient finalement commercialisés dans le courant de l'année. Apple aurait rencontré des retards dans la production de l'accessoire. D'après une kyrielle de fuites apparues l'an dernier sur la toile, il s'agirait de balises bluetooth concurrentes de Tile et Wistiki. Intégrées à l'écosystème d'Apple, ces balises vont permettre de retrouver vos clés, portefeuille, sac à dos et autres objets du quotidien. L'emplacement de chaque balise serait affiché dans l'application “Localiser”, intégrée par défaut sur iOS, iPadOS et MacOS.

Surtout, Apple aurait décidé de lancer les Apple Glass, une paire de lunettes connectées pour la réalité augmentée, dans le courant de l'année. Pour l'analyste, la première génération de lunettes AR serait encore très dépendante de l'iPhone pour se connecter à Internet ou exécuter des applications. Concrètement, les lunettes seraient capables d'afficher en réalité augmenté des informations provenant du smartphone.

Le projet de lunettes connectées d'Apple fait régulièrement la une des médias spécialisés. Les Apple Glass sont en effet attendues de longue date. Notez qu'un rapport récent de Digitimes abonde dans le même sens que Ming-Chi Kuo et affirme que les lunettes AR seront bien présentées cette année. Les fuites tablent sur un prix de départ avoisinant les 450€, ce qui paraît peu au vu des habitudes tarifaires d'Apple.

Des AirPods Pro Lite à la place des AirPods 3

Plutôt que de lancer une troisième génération d'AirPods, Apple lancerait les AirPods Pro Lite, des écouteurs sans fil qui reprennent le design intra auriculaire des AirPods Pro. Plus abordables, ils feraient l'impasse sur la réduction de bruit active. La firme de Cupertino n'aurait donc pas l'intention de mettre au point de nouveaux écouteurs avec le même design que les AirPods traditionnels. Cette stratégie risque des contrarier les utilisateurs allergiques aux embouts intra auriculaires.

Ce n'est pas tout. En 2021, Apple commercialisera aussi ses premiers iPad recouverts d'un écran Mini-LED. L'iPad Pro 12,9 pouces devrait être le premier iPad à profiter de cette technologie d'écran. La technologie Mini-LED désigne une technique de rétroéclairage composée de milliers de minuscules LED placée sous la dalle LCD. En théorie, le Mini-LED offre un contraste parfait, une luminosité maximale beaucoup plus élevée et est compatible avec des écrans ultra fins. C'est donc l'idéal pour les tablettes. Cerise sur le gâteau, la production de dalles Mini-LED n'est pas aussi onéreuse que la production de dalles OLED.

Après les MacBook (Air et Pro) M1, Apple continuera d'étoffer son catalogue avec des MacBooks alimentés par un processeur conçu par Apple Silicon. Dans les mois à venir, la marque proposera des MacBooks Pro de 14 et 16 pouces avec un écran Mini-LED similaire à celui de l'iPad Pro. Notez que Digitimes est une nouvelle fois en accord avec l'analyste.

En dépit de l'excellent historique de Ming-Chi Kuo, on vous invite à prendre les informations de son rapport avec du recul. Il est toujours possible qu'Apple change ses plans à la dernière minute, suite à des soucis de conception ou de production. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs produits d'Apple. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac