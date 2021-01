Le design des AirTags se montre à 360° dans une animation d’appairage

Les AirTags se dévoilent un peu plus ce mardi 5 janvier 2021. Grâce aux informations d'une source chez Apple, le leaker réputé Jon Prosser a dévoilé l'animation 3D qui s'affichera à l'écran de votre iPhone lors de l'appairage avec un AirTags.

Vous l'avez probablement lu dans nos colonnes ce mardi 5 janvier. Apple s'apprête à lancer les AirPods Pro Lite, les Apple Glass et les AirTags en 2021. Et concernant justement les fameux trackers Apple, le leaker réputé Jon Prosser vient de dévoiler ni plus ni moins ce qui se présente comme le design “officiel” des trackers.

En effet, dans sa dernière vidéo sur YouTube, l'insider explique avoir mis la main sur l'animation 3D des AirTags qui s'affichera à l'écran d'un iPhone lors de l'appairage. Selon ses dires, cette animation provient d'une source de confiance qui travaille en tant qu'ingénieur logiciel chez Apple. Le design des AirTags se veut très proche des premiers concepts révélés par Jon Prosser en septembre 2020.

Toujours d'après les informations de l'insider, les AirTags sont d'ores et déjà prêts à être commercialisés. Il fait d'ailleurs référence aux différentes mentions des AirTags retrouvées dans la bêta d'iOS 14.3. Pourquoi ne sont-ils pas encore disponibles dans ce cas ? Pour Jon Prosser, Apple tarde à lancer les AirTags en raison de la pandémie actuelle.

Pour fonctionner, les AirTags s'appuient sur l'écosystème Apple. Ils sont conçus pour réagir avec les iPhone d'autres personnes. En effet, lorsque vous passerez près d'un AirTag perdu, votre iPhone affichera une alerte vous informant que vous êtes à proximité d'un AirTag. C'est tout l'intérêt du tracker d'Apple : pouvoir retrouver un objet égaré au parc, au restaurant, au centre commercial en s'appuyant sur le gigantesque parc d'utilisateurs Apple.

Seulement, on ne vous apprend rien en vous disant que ces trackers ne servent à rien si tout le monde est confiné chez soi. De fait et toujours selon Jon Prosser, Apple attend tout simplement que la situation sanitaire s'arrange dans plusieurs pays, les États-Unis en tête, avant de lancer les AirTags.

Pour rappel, Samsung pourrait lancer les Galaxy Smart Tag en 2021, des trackers Bluetooth comparables à ce que propose Apple avec les AirTags. Pour l'heure, il faut avouer qu'Apple reste gagnant sur le design.