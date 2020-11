Apple prévoit des MacBooks M1 avec écran mini-LED en 2021

Apple pourrait dévoiler ses premiers produits dotés d’écran mini-LED dans le courant de l’année 2021, selon le site Digitimes. Le constructeur travaillerait des MacBooks avec processeur M1 dotés de cette technologie. Cela ferait deux révolutions majeures en un an pour les ordinateurs de la marque. Un iPad Pro serait aussi au programme.

Cela fait longtemps que l’on évoque l’arrivée de la technologie mini-LED sur les écrans de MacBook. La chose semble se confirmer selon le site Digitimes, qui évoque une arrivée de l’ordinateur avec une telle dalle dans la seconde moitié de l’année 2021. Plus que ça, Apple prévoirait également l’annonce d’un iPad Pro mini-LED dans la première moitié de l’année prochaine.

En plus de Digitimes, qui s’appuie des sources proches des usines, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoque une production des iPad Pro Mini-Led au quatrième trimestre de l’année 2020, soit maintenant, pour une sortie dans les six premiers mois de 2021. Pour les MacBooks, on pourrait compter deux modèles équipés : le MacBook Pro doté d’un écran de 14,4 pouces ainsi que celui de 16,1 pouces, dont le premier modèle est sorti en à la fin de l’année 2019.

Une technologie Mimi-LED révolutionnaire

La technologie mini-LED pourrait apporter une grosse plus-value aux produits Apple. En effet, cette technologie d’écran révolutionne la manière d’utiliser des LEDs, et donc l’éclairage, sous la dalle. En pratique, cela signifie une dalle avec une luminosité maximale beaucoup plus élevée, mais également un meilleur taux de contraste ainsi qu’un HDR plus maîtrisé. De même, les blancs affichés sur des noirs ne « bavent » plus comme cela peut être le cas sur un écran LCD classique. Le gros avantage de cette technologie est qu’elle ne coûte pas plus cher à produire que le LCD.

A lire aussi – MacBook Pro M1 : 8 ou 16 Go de RAM ? Cette vidéo va vous aider à choisir

Apple pourrait donc frapper fort avec son MacBook Pro Mini-LED et en profiter pour faire un redesign de son produit. Pour rappel, la marque de Cupertino a révolutionné sa gamme il y a quelques semaines en présentant les MacBook (Air et Pro) dotés de processeur M1. Basé sur ARM, ce nouveau SoC est entièrement conçu par Apple et apporte en théorie plus de puissance qu’un processeur Intel équivalent. A terme, Apple va se débarrasser de tous les composants Intel dans ses ordinateurs.

Source : Digitimes