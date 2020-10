iPhone 12 Pro et Pro Max : la technologie LiDAR, à quoi ça sert ?

Les capteurs photo sont indéniablement un des arguments phares dans le choix d’un nouveau smartphone. L’annonce de l’iPhone 12 a marqué l’arrivée d’une nouvelle technologie qui pourrait bien pour certains faire pencher la balance vers la firme à la pomme : le LiDAR. Explications.

Le LiDAR (pour Light Detection And Ranging) n’est pas une invention récente. En 1962 déjà, le MIT l’utilisait pour mesurer la distance entre la Terre de la Lune. Depuis, la technologie a également fait ses preuves du côté des voitures autonomes et des aspirateurs robots. Concrètement, qu’est-ce que ça fait, et comment ça fonctionne ?

En envoyant des rayons infrarouges à plusieurs endroits en même temps, Le LiDAR est capable de scanner un environnement et d’en retirer une carte en trois dimensions. Tout comme le sonar qui se sert des ondes acoustiques ou le radar qui se sert des ondes radio, le LiDAR mesure le temps que met la lumière à effectuer un aller-retour vers un objet.

Apple a flairé le potentiel de cette technologie pour ces produits depuis un moment déjà, jusqu’à l’introduire pour la première fois dans les iPad Pro en mars dernier. « En intérieur comme en extérieur, [le LiDAR] a une précision de l’ordre du photon et une vitesse de l’ordre de la nanoseconde », assure Tim Cook.

À quoi sert la technologie LiDAR sur l’iPhone 12 ?

Peu de chances cependant que votre nouveau smartphone puisse mesurer la distance jusqu’à la Lune ou aspirer les saletés de votre intérieur. Alors quel intérêt pour Apple de l’inclure dans son smartphone ?

Avant tout, le LiDAR permet d’accroître les possibilités de la réalité augmentée en facilitant l’intégration d’éléments virtuels. Grâce à son système de prise de mesures, ces derniers seront affichés à l’échelle, profondeur de champ incluse. Si cette fonctionnalité est pour le moment surtout utile pour visualiser les futurs meubles de votre salon, elle repousse également les limites des applications comme Snapchat, qui a dévoilé son dernier filtre inédit uniquement disponible sur le dernier iPhone.

Il représente également une belle occasion pour Apple de séduire les cinéastes. Couplés aux capteurs photo du smartphone, il permet en effet d’obtenir un meilleur autofocus, notamment de nuit grâce aux rayons infrarouges. La marque précise ainsi que celui-ci est six fois plus rapide et rend possible le mode portrait en en basses lumières.

Les concurrents d’Apple ne sont pas en reste sur la question. Le Huawei P40 Pro a d’ores et déjà amélioré son mode portrait de nuit dans EMUI 10.1 grâce au ToF (Time of Flight), une technologie similaire. Google a également annoncé une riposte sur son prochain Pixel.