iPad Pro : Apple reporterait la sortie de la tablette avec écran Mini-LED à 2021

L’iPad Pro sublimé d’un écran Mini-LED de 12,9 pouces ne devrait finalement pas sortir dans le courant de cette année, estime un analyste réputé. Suite aux difficultés représentées par la production de cette nouvelle technologie, Apple aurait décidé de décaler le lancement de la tablette à 2021.

D’après Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, la firme de Cupertino travaille actuellement sur un nouvel iPad Pro recouvert d’un écran Mini-LED. Pour ceux qui ne connaissent pas, la technologie Mini-LED est une technique de rétroéclairage composée de milliers de minuscules LED placée sous la dalle LCD. En théorie, le Mini-LED offre un contraste parfait et est compatible avec des écrans ultra fins.

Jon Prosser, le leaker derrière la chaîne YouTube Front Page Tech, abonde dans le même sens dans plusieurs tweets. Selon des informations proches de l’industrie, ce nouveau modèle d’iPad serait alimenté par la puce A14X et compatible avec le réseau 5G. Le lancement de la tablette haut de gamme était d’abord prévu à l’automne 2020 aux alentours d’octobre ou novembre. Une fenêtre de sortie confirmée par un rapport de DigiTimes.

Apple rencontre des difficultés dans le développement de l’écran Mini-LED

Finalement, les acheteurs désireux de s’offrir cet iPad Pro revu devront attendre plusieurs mois supplémentaires. Jeff Pu, analyste réputé chez cabinet GF Securities, estime qu’Apple a finalement décidé de différer le lancement de cet iPad Pro recouvert d’un écran Mini-LED de 12,9 pouces. Pour l’analyste, la firme de Cupertino rencontre actuellement des difficultés à développer et produire cette « conception d’écran complexe ». Dans ces conditions, Apple lancerait finalement l’iPad Pro au cours des premiers mois de 2021.

Dans son rapport, Jeff Pu évoque aussi le lancement des iPhone 12. Malgré la crise du coronavirus, Apple serait parvenu à rattraper le retard pris sur son calendrier de conception. Les nouveaux iPhone devraient donc débarquer sur le marché en septembre. Seul l’iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces serait décalé au mois d’octobre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les futurs iPad dans les commentaires ci-dessous.