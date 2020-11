Apple confirme l’arrivée des AirTags dans la dernière bêta iOS 14.3

Apple vient de dévoiler la dernière bêta iOS 14.3 et avec elle des images et infos sur les AirTags – cachées dans les méandres du système d'exploitation. On découvre notamment que les AirTags se gèreront parmi d'autres trackers concurrents dans un centre dédié. Et qu'en plus de reposer sur l'Ultra Wide Band, ils fonctionnent aussi en Bluetooth.

Apple semble sur le point d'annoncer deux nouveaux produits, les AirTags et les AirPods Studio. Comment on le sait ? En général, Apple évite de faire des références à de futurs produits dans les bêta de ses programmes, trop de temps avant leur sortie. Or, en examinant la dernière bêta iOS 14.3, on découvre justement des icônes, images, et autres infos sur ces deux produits.

En ce qui concerne le AirPods Studio, la trace du produit est limitée à une icône. Mais en ce qui concerne les AirTags, il ne faut pas chercher très loin pour en apprendre davantage. Plusieurs internautes ont ainsi pu afficher les écrans du processus d'installation ainsi qu'une section cachée dans Localiser baptisée “Hawkeye” (oeil d'aigle, on suppose, en Français ?).

Des références aux AirTags apparaissent dans iOS 14.3

Cette section affiche sur une carte vos AirTags, mais apparemment pas seulement. Apple a prévu la prise en charge des trackers dont les Tiles tiers dès le lancement. On apprend au passage que les AirTags vont reposer sur une puce UWB, tout en prenant également en charge le Bluetooth. Ces AirTags seront reliés à votre Apple ID, de sorte que personne d'autre ne pourra les utiliser.

Si vous passez près d'un AirTag perdu avec un iPhone, votre smartphone affichera une alerte vous informant que vous êtes près d'un AirTag perdu, avec le numéro de téléphone de son propriétaire pour l'aider à retrouver ses effets personnels. Les AirTags pourraient représenter une belle affaire pour Apple. Depuis moins de 5 ans, la firme réalise une forte croissance dans la catégorie wearable.

Avec un objectif de vente de 10 millions rien que pour l'année 2020, et un prix de vente qui pourrait être compris entre 10 et 40 euros, Apple peut en théorie espérer générer jusqu'à près d'un demi-million d'euros en à peine quelques semaines.