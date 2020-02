AirPods Pro Lite : Apple développe une version allégée et moins chère

Des AirPods Pro Lite seraient en développement du côté d’Apple pour un lancement courant 2020. Cette nouvelle paire d’écouteurs sans fil est annoncée parmi une large gamme de produits que la firme prépare avec ses fournisseurs. Il est notamment question de la prochaine génération des iPad, de l’Apple Watch ou encore des iMac.

D’après un rapport de Digitimes qui s’appuie sur des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie, la firme planche déjà sur une nouvelle version des AirPods Pro. Il ne s’agit pas de la deuxième génération de ces écouteurs sans fil, mais d’une version Lite dont les particularités sont pour le moment inconnues. Le rapport ne précise en effet aucune caractéristique.

Le catalogue d’Apple compte actuellement deux gammes d’AirPods : la deuxième génération des AirPods classiques et les tout récents AirPods Pro qui se distinguent par leur format intra-auriculaire et la réduction de bruit active. Il n’y a que 50 € d’écart entre les deux écouteurs quand on considère le prix des AirPods standard avec le boîtier de recharge sans fil. Reste à savoir comment cette version « allégée » des « AirPods Pro » s’intégrera dans la gamme actuelle. La Pomme a une marge de manœuvre assez faible.

Apple réorganise sa chaîne d’approvisionnement

Le rapport de Digitimes nous apprend également que Apple s’active actuellement pour une réorganisation de sa chaîne d’approvisionnement. Dans le contexte du coronavirus qui affecte les capacités de production de la Chine, une grande partie de la production serait déplacée à Taiwan.

« Apple, qui entretient des partenariats avec des chaînes d’approvisionnement à la fois à Taïwan et en Chine, pourrait confier à ses partenaires taïwanais la production d’un plus grand nombre d’iPad de nouvelle génération, d’Apple Watch, d’AirPod Pro Lite et d’appareils iMac » peut-on lire dans le rapport.

La production démarrerait dans les prochains mois. Les nouveaux écouteurs tout comme le reste des produits mentionnés dans le document devraient être prêts pour une commercialisation à la rentrée de 2020.

Source : Digitimes