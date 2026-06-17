Des AirPods dotés de caméras : Siri AI, Visual Intelligence, lancement… l’offensive d’Apple se dessine

Apple n’a encore rien confirmé, mais c’est déjà de notoriété publique : la firme de Cupertino développerait trois nouveaux accessoires connectés. Parmi cette salve de produits inédits figurent des lunettes intelligentes – qui seraient la « priorité absolue » du PDG d’Apple –, mais également des AirPods, eux aussi dopés à l’IA et dotés de caméras. Voici l’état des spéculations.

apple airpods pro 3

La rumeur court depuis déjà quelques temps : Apple serait en train de développer trois nouveaux accessoires connectés dopés à l’IA et équipés de caméras. Les spéculations évoquent des lunettes connectées, dont les contours se dessinent avec plus de précision au gré des indiscrétions, un pin IA, mais également des AirPods.

Avec la présentation de Siri AI et d’une nouvelle version d’Apple Intelligence lors de l’édition 2026 de la Worldwide Developers Conference (WWDC), qui s’est déroulée le 8 juin dernier, la possibilité d’AirPods embarquant des caméras devient d’autant plus concrète.

En effet, lors de cet événement, la firme de Cupertino a présenté une nouvelle technologie introduite par iOS 27 : Visual Intelligence – que l’on peut traduire par Intelligence visuelle. Cela se manifeste par l’intégration, dans l’application Appareil photo, d’un mode dédié s’appuyant sur Siri AI. Et c’est exactement sur le mariage entre Siri AI et Visual Intelligence que reposeraient ces AirPods nouvelle génération.

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Voici ce que l’on sait sur les futurs AirPods dopés à l’IA et dotés de caméras

Selon le média Bloomberg, les caméras intégrées de ces futurs écouteurs connectés ne serviraient pas à prendre des photos ou des vidéos, mais bien à fournir à Siri AI des informations contextuelles sur l’environnement de l’utilisateur.

Concrètement, cela permettrait à l’assistant nouvelle génération d’Apple de répondre à des questions sur ce que l’utilisateur est en train de regarder. Une amélioration du guidage GPS étape par étape lors des déplacements à pied est également à envisager.

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Esthétiquement, ces AirPods dont les tiges seraient équipées de caméras devraient ressembler aux AirPods Pro 3. Comme sur les lunettes Ray-Ban Meta, un voyant lumineux devrait indiquer l’utilisation des caméras.

Si de précédentes rumeurs évoquaient une sortie pour la fin 2026, le lancement de ces AirPods dotés de caméras pourrait être reporté, Apple essuyant encore des difficultés avec l’IA. Selon nos confrères, ces fameux accessoires connectés pourraient donc être lancés fin 2027 – malgré un calendrier qui reste « fluide » –, comme les futures lunettes connectées d’Apple.


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