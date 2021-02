Apple a fait une erreur monumentale en ne rachetant pas Netflix il y a quelques années

Un analyste de Wedbush explique pourquoi il pense que Apple a commis une erreur monumentale en ne rachetant pas Netflix alors qu'il était encore temps de le faire. L'expert explique ainsi pourquoi la plateforme de streaming TV+ a en réalité très peu de chances de percer et pourquoi Apple sera forcé tôt ou tard de racheter une plateforme ou un studio comme MGM ou Lionsgate.

On aurait pu penser après la mort de Steve Jobs, que Apple reviendrait à sa situation dans les années 1990 – époque où la firme était justement en perte de vision, et s'enfonçait dans une situation de plus en plus inquiétante. Pourtant il faut le reconnaitre : depuis son arrivée à la tête d'Apple, Tim Cook s'est illustré par l'une des meilleures gestions que n'a jamais connu l'entreprise. Apple n'a cessé d'innover à aucun moment, et a même lancé plusieurs produits à succès comme de nouveaux iPhone, les Apple Watch, et les AirPods. La firme a également innové dans les services et les abonnements, avec AppleCare+, Apple One, Apple Arcade, Apple Music et depuis peu Apple TV+, sa plateforme de streaming maison.

Apple a des moyens, et a donc attiré la crème de la crème des réalisateurs comme Steven Spielberg dans Amazing Stories ainsi que des acteurs comme Jason Momoa dans See. Et produit dans l'ensemble de très belles séries, avec sans doute une mention spéciale pour For All Mankind qui imagine un monde dans lequel ce ne sont pas les américains qui ont fait le premier pas sur la Lune, mais les soviétiques. Pour pousser le service pendant sa première année d'existence, Apple offrait 12 mois d'abonnement aux nouveaux propriétaires de produits Apple. Le problème, pour avoir utilisé nous même le service, c'est que TV+ ne compte pour l'instant pas grand chose.

Apple TV+ n'a pratiquement aucune chance face au vaste catalogue de Netflix, Prime Video et Disney+

Vous en aurez très vite fait le tour ! Du coup se pose une vraie question : comment TV+ peut-il passer ce cap et exister au sein d'une concurrence de plateformes beaucoup plus complètes et influentes ? Selon l'analyste de Wedbush Dan Ives, cette situation découle de l'erreur stratégique la plus monumentale de l'histoire d'Apple : “La plus grosse erreur stratégique de Steve Jobs et Tim Cook dans les 10 ou 12 dernières années, était de ne pas avoir racheté Netflix“. Pour autant, comme le relève Yahoo Finance, Apple devrait s'en remettre sans trop de heurts : la capitalisation de la firme devrait passer de 2 000 à 3 000 milliards de dollars d'ici fin 2021.

Bien sûr on imagine que ce “score” pourrait être encore plus élevé si la firme avait fait ce choix. Or, il faut d'emblée remarquer que Apple ne réalise habituellement pas de grosses OPA – préférant se tourner vers des acteurs de taille plus modeste qu'il peut faire progresser. Il y a néanmoins eu le rachat de Beats par exemple dans les casques hi-fi – l'une des plus grosses acquisitions de ces dernières années à 3 milliards de dollars. Or en 2009 la capitalisation boursière de Netflix était inférieure, à “seulement” 2,2 milliards de dollars. Apple n'a pourtant pas jugé bon de se positionner pour un rachat.

Cela lui aurait pourtant permis d‘éviter de construire une plateforme de streaming concurrente en partant de 0. Selon les dernières infos disponibles, Netflix compte 203 millions d'abonnés dans le monde, contre autour de 150 millions pour Amazon Prime Video et 94,9 millions pour Disney+. Selon Dan Ives, Apple devra tôt ou tard racheter un acteur majeur de l'industrie, au risque d'écoper d'un échec cuisant. Il existe une alternative si Apple arrivait à densifier rapidement son catalogue. Mais la chose n'est pas simple, notamment parce que les contenus originaux prennent des années à produire, et qu'il n'est pas toujours possible de racheter des contenus avec une licence mondiale.

“On pense que MGM, Lionsgate ou A24 feraient l'affaire, car sinon ils resteront sur le banc de touche. Et c'est aussi je pense pourquoi il seront forcés [de réaliser un rachat important]… car tout est question de contenus”, juge l'analyste. In fine Apple est dans une situation de force avec d'importantes réserves de cash à disposition. Le streaming n'est d'ailleurs pas le seul sujet d'importance croissante pour la firme. On sait qu'Apple s'intéresse aux voitures autonomes avec un possible partenariat avec Hyundai, et que la firme s'apprête à lancer une proposition “révolutionnaire” dans la réalité virtuelle / augmentée.

Source : Yahoo Finance