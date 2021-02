L’Apple Car pourrait devenir le principal concurrent de Tesla, selon un expert

Tesla va devoir se méfier de l'arrivée de l'Apple Car. Gene Munster, co-fondateur de Loup Venture, estime que la firme de Cupertino est en pôle position pour devenir le principal concurrent du constructeur automobile. Celui-ci s'est même étonné que le cours en Bourse de ce dernier n'a pas encore souffert des rumeurs insistantes.

Les rumeurs et discussions autour de l'Apple Car s'intensifient de jour en jour, et chacun y va de son opinion quant au prochain produit révolutionnaire de la firme de Cupertino. Dans une interview donnée à CNET, Gene Munster, co-fondateur de Loup Venture, une société spécialisée dans l'analyse des risques financiers dans le milieu de la tech, n'a montré aucun signe d'hésitation quant au futur succès de la voiture électrique. Ce dernier va même jusqu'à dire que Tesla, leader dans le domaine, a de quoi se faire un sang d'encre.

“Je pense qu'Apple est le plus gros risque concurrentiel auquel Tesla devra faire face”, a-t-il déclaré, en ajoutant que la compagnie va causer beaucoup de dégâts aux constructeurs plus traditionnels. D'autant que certaines rumeurs affirment déjà que cette dernière adoptera une stratégie similaire à celle de Tesla, en reprenant les tarifs très haut de gamme de la marque. Mais Apple étant ce qu'elle est, la firme pourrait bien chercher à faire mieux que ses concurrents. D'autres informations indiquent en effet que la voiture serait entièrement autonome.

L'Apple Car pourrait révolutionner le monde de l'automobile

Gene Munster est catégorique : Apple et Tesla ne fusionneront jamais. Les deux compagnies sont trop à cheval sur la manière de gérer leur propre production, ce qui rendrait toute collaboration impossible selon l'expert. Se pose alors la question de la raison qui pousse la firme de Cupertino à se lancer dans un secteur déjà bien occupé. La réponse est claire pour Gene Munster : le projet s'adresse à un public plus large que jamais pour Apple, qui pourrait étendre sa communauté d'utilisateurs de manière exponentielle. “Ce qui motive les entreprises de tech, c'est la croissance”, explique-t-il.

Selon ce dernier, plus aucun doute n'est permis quant à la volonté d'Apple de produire sa propre voiture. “Je pense qu'il est important de faire la distinction entre l'instant où Apple travaille sur quelque chose et quand celui-ci voit le jour. Il est très clair qu'Apple a l'ambition de construire une voiture. Ça ne l'était pas il y a six mois.” Lorsque l'interview a été menée, des rumeurs sur un potentiel accord entre la compagnie et Hyundai allaient bon train. Cette dernière a depuis démenti travailler sur l'Apple Car. En revanche, on sait que la firme a recruté Manfred Harrer, l'un des meilleurs talents de Porsche et Volkswagen, ce qui pourrait bien confirmer les dires de Gene Munster.

