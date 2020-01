Apple et Netflix veulent racheter MGM, les studios de Rocky et James Bond

Apple et Netflix font partie d’une cohorte de firmes intéressées par le rachat des studios Metro Goldwyn Mayer (MGM). Les actuels propriétaires du studio souhaiteraient s’en délier – et des pourparlers auraient commencé en coulisses.

CNBC révèle que MGM serait en discussion préliminaire avec des représentants d’Apple et de Netflix (entre autres firmes) en vue d’un possible rachat. Le célèbre studio est en effet la propriété de deux fonds d’investissement depuis 2010 notamment Anchorage Capital, Highland Capital et Solus Alternative Asset Management. Ces hedge funds on pris contrôle de MGM alors que la firme était au bord de la faillite.

En 10 ans, ils sont parvenus à transformer ce studio déficitaire en une machine potentiellement valorisée à plus de 10 milliards de dollars selon CNBC. La transaction pourrait avoir lieu d’ici fin 2020 ou le début de l’année 2021. On ne sait pas à ce stade qui d’Apple ou de Netflix serait le mieux positionné pour un rachat. Les trois acteurs se refusent pour le moment à tout commentaire.

Qui de Netflix ou d’Apple aurait le plus intérêt à racheter MGM ?

Il y a aux Etats-Unis plusieurs raisons pour lesquelles le secteur du divertissement est en pleine concentration. Il y a d’abord la montée en puissance du streaming, marché mondialisé qui est en train d’exploser. L’autre, c’est un mouvement de forte consolidation, avec des rachats spectaculaires comme Disney qui a racheté Fox, Comcast avec Sky ou encore le rachat de Time Warner par l’opérateur AT&T.

MGM détient un vaste catalogue de films et franchises cultes comme Rocky, Mad Max ou encore James Bond. S'emparer de ce catalogue, c’est l’assurance de renchérir une offre streaming avec des contenus de très haute qualité. Ce qui est d’autant plus important que Disney par exemple, a regroupé l’ensemble de son catalogue sous sa propre offre de streaming – NBC est également en train de faire de même.

Et on imagine qu’un acteur comme MGM pourrait tout à fait finir à terme sur la même voie que Disney+ si le rachat n’avait pas lieu. Reste à savoir qui réalisera cette acquisition est à quel prix. Ni Netflix, ni Apple ne sont coutumiers de grosses acquisitions. La plus grosse jamais réalisée par la firme de Cupertino était Beats en 2014, pour un montant de 3 milliard de dollars.

Source : CNBC