L’Apple Car pourrait être fabriqué par Hyundai

Hyundai a annoncé officiellement être en discussion avec Apple avant de faire machine arrière. Le constructeur pourrait être celui retenu par la firme de Cupertino pour fabriquer l'Apple Car.

On vous en parle depuis quelques semaines : l'un des projets les plus attendus par les fans d'Apple, c'est l'arrivée d'une voiture électrique autonome que l'on appelle à ce stade faute de nom officiel “Apple Car”. On ne sait pas encore grand chose de ce véhicule si ce n'est que Apple a l'ambition de révolutionner la technologie de batteries.

Mais il semble en tout cas que le projet avance vite en interne. Au point que la firme commence à contacter des constructeurs automobiles pour en sous-traiter la fabrication. On l'a en effet bien vu avec Tesla : devenir un constructeur automobile ne s'improvise pas, prend du temps et peut être très hasardeux.

Hyundai révèle un peu trop vite être en discussion avec Apple pour fabriquer l'Apple Car

Apple n'a donc aucun intérêt à lancer ses propres unités de production d'autant que cela est nettement moins rentable que de concevoir l'ensemble. Vendredi, Hyundai Motor Co. a officiellement confirmé être en discussion avec Apple. Avant de faire machine arrière quelques heures plus tard. Il faut dire que Apple n'aime pas trop faire du bruit autour de ses produits et partenariats pendant ses phases de développement.

Le constructeur automobile explique donc dans un second communiqué avoir reçu des demandes de collaboration de plusieurs entreprises en plus de Apple. Puis quelques heures plus tard, un nouveau communiqué où Apple n'est cette fois-ci à aucun moment nommé affirme que Hyundai a été contacté par “des partenaires potentiels pour développer des véhicules électriques autonomes”.

Le cafouillage de com est en tout cas plutôt rentable : le cours du constructeur a grimpé de 8 milliards de dollars ou 19% dans la foulée de la première annonce. Les communiqués correctifs n'ont réduit ces gains que de façon marginale. Cela montre en tout cas le fort intérêt autour d'une possible voiture conçue par Apple. Le cours de l'action Hyundai n'avait jamais connu de telle hausse depuis 1988.

