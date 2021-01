Apple dépasse les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels, une première

Apple vient de passer la barre des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. Grâce au succès des iPhone 12, le géant californien a dégagé un bénéfice net de 28,7 milliards de dollars. Il s'agit du plus important bénéfice jamais enregistré par une entreprise en l'espace de trois mois.

Ce mercredi 27 janvier 2021, Apple a dévoilé ses résultats trimestriels pour le premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021. Au cours de ce trimestre, la firme de Cupertino a généré 111,4 milliards de dollars de revenus et un bénéfice net de 28,7 milliards de dollars, en hausse de 29% en un an.

C'est la première fois qu'Apple passe la barre des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. A titre de comparaison, le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises de France, n'ont généré que 80 milliards d’euros de bénéfices pendant l'année 2019. D'autres entreprises avaient déjà passé le seuil symbolique des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels, dont Walmart.

Sur le même sujet : Apple révèle que plus d’1 milliard d’iPhone sont actifs dans le monde

Le succès des iPhone 12 dope les résultats financiers d'Apple

Néanmoins, c'est la première fois qu'une entreprise génère un bénéfice net aussi élevé. Comme toujours, Apple tire son épingle du jeu grâce à son importante rentabilité, estimée à 26%. Apple s'impose en effet comme l'une des entreprises les plus rentables du monde. Le groupe doit surtout ses excellents résultats trimestriels au succès tonitruant des iPhone 12.

Lancés en automne, les premiers iPhone 5G rencontrent un succès critique et commercial partout dans le monde. Ainsi, 90% des smartphones les plus vendus à Noël 2020 sont des iPhone. Lors du dernier trimestre, les ventes d'iPhone ont d'ailleurs rapporté 65,6 milliards de dollars à Apple, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Même son de cloche du côté des iPad (8,4 milliards de dollars de ventes, en hausse de 41 %) et des accessoires type Apple Watch et AirPods (13 milliards de dollars de ventes, en progression annuelle de 30 %).

“Nous sommes satisfaits des retours enthousiastes de notre clientèle sur nos produits dernier cri que nous avons livrés lors de la saison des fêtes” a confirmé Tim Cook lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. En réaction à ces annonces, l'action en bourse d'Apple est repartie à la hausse et s'établit actuellement à 142,06 dollars.