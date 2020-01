Antutu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de décembre 2019

Antutu vient de dévoiler son top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de décembre 2019. Le classement des téléphones Premium de ce mois-ci est largement dominé par Vivo et ses iQOO. Sur le milieu de gamme, on notera l’apparition du Reno 3 Pro à la seconde place.

Fidèle à ses habitudes, Antutu a mis en ligne le top 10 des smartphones Android les plus puissants du marché chinois. Depuis quelques mois, le site de benchmarking propose un classement réservé aux smartphones premium et un top dédié aux téléphones milieu de gamme.

Le top 10 des smartphones Android premium les plus puissants en décembre 2019

Les trois premières places du classement sur le haut de gamme sont occupées par trois smartphones de la marque chinoise Vivo. Le IQOO Neo est alimenté par un Snapdragon 855 de Qualcomm couplé à 8 Go de mémoire vive. Les deux smartphones 5G en deuxième et troisième position misent sur un SoC Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM.

L’ancien leader du classement, le ROG Phone 2 d’Asus, dégringole à la sixième place de ce top. Le Honor View 30 Pro 5G (V30 en Chine) avec Kirin 990, le Realme X2 Pro et le Black Shark 2 Pro font leur première entrée dans la sélection. Encore une fois, le classement est dominé par les puces de Qualcomm.

Le classement des smartphones Android milieu de gamme les plus puissants en décembre 2019

Le classement du milieu de gamme est lui aussi dominé par Vivo, avec le X30 Pro 5G (Exynos 980 et 8 Go de RAM). En seconde position, on trouve le Oppo Reno 3 Pro 5G (Snapdragon 765 et 8 Go de RAM) suivi du Honor 9X Pro avec Kirin 810.

Sur ce segment, on notera la descente spectaculaire du Redmi Note 8 Pro et l’éviction de son prédécesseur, le Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Que pensez-vous de ce classement ? On attend votre avis dans les commentaires.