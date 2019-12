Oppo officialise les Reno 3 et Reno 3 Pro, ils ne seront disponibles qu’en version 5G

Après de longues semaines de teasing, Oppo officialise enfin les Reno 3 et Reno 3 Pro. Les deux smartphones, compatibles 5G, remplacent le Reno 2 et ajoutent un autre palier premium. Ils sont équipés d’écrans OLED, de grandes batteries et de quadruples capteurs photo. Mais de nombreuses différences les séparent.

Comme prévu, c’est pendant la trêve des confiseurs qu’Oppo a présenté ses deux nouveaux Reno : le Reno 3, remplaçant du Reno 2, et le Reno 3 Pro. Les deux téléphones ont fait l’objet d’une intense campagne de communication sur les réseaux sociaux, notamment sur le portail de microblogging chinois Weibo, révélant de nombreux détails techniques, mais gardant évidemment secrets quelques-uns des détails les plus croustillants.

Premier détail très intéressant : les Reno 3 et Reno 3 Pro ne se déclinent pas en version 4G ou 5G. Ils sont tous deux disponibles uniquement en 5G. Bien sûr, les modems 5G sont tous rétrocompatibles 4G (et même 3G et 2G). Ils trouveront donc très rapidement leur chemin vers les étals des pays où la 5G est encore indisponible.Comme prévu, le chipset utilisé pour apporter cette connectivité est différent pour les deux smartphones. Le Reno 3 profite d’un Dimensity 1000L de MediaTek et le Reno 3 Pro d’un Snapdragon 765G de Qualcomm.

Les deux octo-core sont accompagnés de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions. La quantité de stockage est de 128 Go pour le Reno 3 et de 128 ou 256 Go pour le Reno 3 Pro. La capacité des batteries des deux téléphones est identique : 4025 mAh. Elles sont toutes deux compatibles avec la charge rapide VOOC Charge 4.0. Elle supporte une puissance de 30 watts maximum.

Des ressemblances, mais surtout des différences

Les deux mobiles profitent également d’un écran assez proche. Taille de 6,5 pouces. Définition Full HD+. Technologie OLED. Lecteur d’empreinte intégré. La dalle du Reno 3 est équipée d’une encoche, tandis que celle du Reno 3 Pro d’un trou pour la webcam. En outre, celle du Reno 3 Pro est compatible HDR et DCI-P3. Son taux de rafraichissement atteint les 90 Hz. La webcam installée sur les deux téléphones est identique : un capteur de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0.

À l’arrière, les deux Reno 3 disposent d’un quadruple capteur photo. La nature des capteurs est différente. Dans le cas du Reno 3 Pro, le capteur principal est un modèle 48 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur 13 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 2x), d’un capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Le Reno 3 reprend le capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle et le capteur monochrome. Les deux autres appareils photo sont modifiés : le capteur principal est ici un modèle 64 mégapixels, tandis que le capteur avec téléobjectif est supprimé. Il est remplacé par un capteur 2 mégapixels pour le calcul des distances.

Côté prix, le Reno 3 sera en vente en Chine dans quelques jours à partir de 3399 yuans (438 euros) en version 8+128 Go, tandis que le Reno 3 Pro sera commercialisé à partir de 3999 yuans (516 euros), toujours en version 8+128 Go. Comptez entre 300 pour la version 12+128 Go du Reno 3 et 500 yuans pour passer à la version 12+256 Go du Reno 3 Pro.