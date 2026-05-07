Liquid Glass arrive sur Android 17 ? Voici la réponse de Google

Google répond aux rumeurs d'un nouveau design d'interface inspiré de Liquid Glass d'iOS pour Android 17, alors que certaines surcouches semblent prendre ce chemin.

Google a teasé son événement The Android Show, qui fait partie de sa conférence annuelle I/O, pour le 12 mai 2026 par le biais de Sameer Samat, qui dirige la division consacrée à Android au sein de l'entreprise. Il a partagé un court teaser vidéo d'une durée de 15 secondes sur les réseaux sociaux, qui a fait beaucoup parler. On y voit la célèbre mascotte Android activer un interrupteur, ce qui a pour effet de le faire passer de son vert habituel à un bleu-violet translucide.

Certains y ont vu un indice laissant penser que Google va introduire un tout nouveau design d'interface inspiré du Liquid Glass d'iOS 26 pour Android 17. Cela semblait très étrange, car Android 17 est disponible en bêta depuis plusieurs mois maintenant et la version stable ne devrait plus tarder. On aurait déjà eu un aperçu de cette réponse supposée de l'UI si elle devait vraiment avoir lieu. Répondant à un tweet affirmant que “Liquid Glass est confirmé” sur Android et les Pixel 11, Sameer Samat a déclaré que ça n'arriverait pas, qualifiant l'idée de folle. Reste à savoir si le teaser avait un autre message caché ou pas.

Pas de Liquid Glass à venir sur Android 17

Il aurait été très étonnant de voir Google changer son fusil d'épaule après avoir fait progressivement passer son système et ses applications au design Material 3 Expressive. On ne voyait pas Android prendre un nouveau virage à 180° en matière d'interface après tous les efforts récents déployés. Les Pixel conserveront donc leur identité visuelle pour un certain temps. Pour les autres smartphones Android, c'est une autre chose. Plusieurs marques se sont déjà inspirées de Liquid Glass pour leur propre surcouche logicielle. On pense notamment aux UI de tous les fabricants du groupe BBK Electronics : Oppo, Realme, OnePlus et Vivo, qui ont aussi repris le Dynamic Island.

Biggest. Android. Updates. Ever.

The Android Show: I/O Edition returns May 12 @ 10am PT. 🎬You won't want to miss it: https://t.co/GoHc2IEwzG pic.twitter.com/4C88fpbOa7 — Sameer Samat (@ssamat) May 5, 2026

Sur les iPhone, le design Liquid Glass ne fait pas l'unanimité. Si l'aspect esthétique est réussi, il provoque aussi des difficultés de navigation et détériore le confort pour certains utilisateurs, dont quelques-uns se sont même plaints de maux de tête. Apple a même dû proposer des options d'accessibilité pour réduire l'effet du Liquid Glass avec des mises à jour.