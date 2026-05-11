Xiaomi Mix Flip : 900 € de réduction sur cet excellent smartphone pliant, c’est une affaire !

Connaissez-vous le Mix Flip ? C’est le modèle de smartphone pliant de Xiaomi qui concurrence le Z Flip de Samsung. S’il était affiché plus de 1300 euros à sa sortie, il est aujourd’hui nettement moins cher sur AliExpress avec une baisse de prix colossale de 900 euros. On vous explique tout.

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Les smartphones pliants sont les modèles à la mode en ce moment. Samsung en est déjà à sa septième génération de Z Flip et Z Fold tandis que les rumeurs vont bon train concernant l’arrivée dans les prochains mois d’un iPhone pliable. Seul hic : ce sont généralement des téléphones chers.

Bonne nouvelle ! Vous pouvez aujourd’hui vous offrir un excellent modèle de smartphone pliant pour environ 400 euros grâce à une double promotion exceptionnelle sur AliExpress. En effet, le Xiaomi Mix Flip est sorti au tarif de 1302 euros. Mais il est affiché en ce moment sur AliExpress pour 442,15 euros. Et en ajoutant le code promo SRFR38, le tarif baisse de 38 euros supplémentaire et passe ainsi à seulement 404,15 euros. Vous avez en plus la livraison gratuite de votre smartphone expédié depuis la France. C’est un tarif exceptionnel pour un smartphone pliant de cette qualité.

Xiaomi Mix Flip : un smartphone pliant pour moins de 405 euros, c’est une aubaine !

Malgré son prix extrêmement concurrentiel, le Xiaomi Mix Flip offre des caractéristiques très intéressantes. En effet, il tourne avec le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration offre des performances de haut vol tout en étant très peu énergivore. Ainsi, avec sa batterie de 4780 mAh, vous avez une grosse journée d’autonomie. Vous bénéficiez en plus de la charge rapide 67W.

En ce qui concerne l’affichage, vous disposez de deux écrans. L’écran principal pliant est une dalle CrystalRes 1,5K de 6,86 pouces avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO et une luminosité max de 3000 nits. L'écran externe n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une dalle à débordement de 4,01 pouces. Il s’agit également d’une dalle CrystalRes 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité max de 3000 nits. Cet écran est tout aussi joli que pratique puisqu’il permet de consulter ses notifications, répondre à des messages et même utiliser plus de 100 applications populaires sans avoir à déplier son téléphone.

Enfin, la partie photo est aussi réussie avec un capteur principal 50 MP accompagné d’un téléobjectif 50 MP. Ces capteurs ont été conçus en collaboration avec la marque de prestige Leica pour un résultat optimal.