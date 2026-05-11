Marre des appels de démarchage ? Votre smartphone peut déjà les filtrer, voici comment faire

Comme des millions de Français, vous êtes probablement agacés de recevoir chaque jour des coups de fil de la part des démarcheurs. Et si on vous disait que votre smartphone embarque peut-être une fonctionnalité pour filtrer ces appels commerciaux ? On vous explique tout.

tutoriel filtrage des appels
Crédits : 123RF

S'il y a bien une chose qui agace les Français depuis plusieurs années maintenant, c'est la multiplication des appels de démarchage. Si l'on en croit une étude publiée en 2025 par Notify, entreprise spécialisée dans la relation client, 32,4 % des personnes interrogées affirment recevoir entre 3 et 5 appels quotidiens ! En outre, 15 % des sondés sont abordés plus de 6 fois par jour par des marques ou des professionnels, que ce soit par mails, par SMS ou par notifications push. Résultat, de nombreuses personnes ont pris une décision radicale pour retrouver un semblant de tranquillité : ne plus répondre du tout aux numéros inconnus.

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir durci la législation concernant cette pratique. En effet, une loi votée en janvier 2025 par l'Assemblée nationale a interdit le démarchage téléphonique sans le consentement préalable du consommateur. Cela s'ajoute aux différentes mesures prises précédemment, comme l'interdiction des appels le week-end et les jours fériés, sans oublier l'attribution de numéros spéciaux aux centres d'appels.

Votre smartphone peut filtrer ces appels pour vous

Fort heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs méthodes pour se débarrasser de ces coups de fil gênants. On pense évidemment à la plateforme du gouvernement Bloctel, ou encore à certaines applications tierces dédiées. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans nos colonnes des guides complets pour bloquer les appels de démarchage avec BeGone sur iOS et Préfixe Bloqueur sur Android, deux applis gratuites extrêmement efficaces dans le domaine.

Mais si on vous disait que votre smartphone peut également vous aider à filtrer ces appels incessants ? En effet, les appareils de certains constructeurs embarquent d'ores et déjà une fonctionnalité méconnue pour ça, à savoir le filtrage d'appels. Disponible notamment sur les Google Pixel, les Samsung Galaxy ou encore les iPhone, le filtrage d'appels permet de savoir qui appelle et d'en connaître la raison avant même de décrocher. Concrètement, que se passera-t-il lorsqu'un démarcheur cherche à vous joindre ?

Au lieu de tomber sur vous, un assistant robotique prend le relais en demandant la question suivante : “Bonjour, la personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez énoncer la raison de votre appel“. Une notification est ensuite envoyée sur votre smartphone avec l'identité de l'appelant et ses motivations. Libre à vous ensuite de répondre ou non.

Comment activer le filtrage d'appels sur son smartphone ?

Sans plus attendre, voyons ensemble comment activer cette fonctionnalité très pratique sur votre appareil. Pour rappel, le filtrage d'appels est disponible uniquement sur les iPhone, les Google Pixel et certains Samsung Galaxy (rendez-vous sur le site du constructeur pour savoir si votre appareil le propose ou non).

Sur les Google Pixel

  • Ouvrez l'application Téléphone, puis appuyez sur le menu hamburger en haut à gauche de l'écran afin d'accédez aux Paramètres 
  • Dans la catégorie Assistance aux appels, touchez Filtrage des appels 
tutoriel filtrage des appels
Crédits : Phonandroid
  • Selon votre modèle de Pixel, la fonction pourra être activée par défaut. Si ce n'est pas le cas, il faudra choisir votre niveau de protection
  • Sur les Pixel 6 et versions antérieures, rendez-vous sur Paramètres d'appel inconnu et sélectionnez les types d'appelants que vous souhaitez filtrer
  • Sur les Pixel 7 et version ultérieures, le filtrage est activé par défaut. Touchez néanmoins Numéro de l'appelant et spam pour activer les fonctions suivantes : Identifier les appelants et le spam (pour faire la différence entre appels pro et frauduleux) et Filtrer les appels indésirables
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Crédits : Phonandroid
  • Dernière chose, rendez-vous dans Général > Numéros bloqués et activez l'option Numéros inconnus. Tout appel provenant d'un numéro inconnu sera immédiatement bloqué par votre téléphone. Une option radicale certes, mais efficace
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Crédits : Phonandroid

Une autre option intéressante consiste à activer l'enregistrement des appels. Concrètement, cette feature permet d'enregistrer automatiquement les appels avec les personnes qui ne figurent pas dans vos contacts. Stockés en local sur votre appareil, ces enregistrements peuvent être utiles aux autorités pour identifier des appels frauduleux par exemple.

Sur les iPhone

Sur votre iPhone, on vous invite tout d'abord à activer l'identification des appels. Pour ce faire, votre appareil exploite des informations provenant d'Apple Business Connect, d'opérateurs compatibles et d'appels d'identifications des appels prises en charge :

  • Accédez à l'apps Réglages sur votre iPhone
  • Touchez ensuite Apps > Téléphone > Blocage d'appels et identification
  • Activez ensuite une ou plusieurs des options suivantes : Identification des appels commerciaux et Apps d'identification des appels

Ceci fait, attardons-nous sur le filtrage des appels. Ici, le principe est le même. Votre iPhone répond à votre place et demande l'identité de l'appelant et les raisons de son appel. La réponse vous ait ensuite transmise par notification, libre à vous de décider si vous souhaitez prendre l'appel ou non. Vous pouvez également choisir de renvoyer systématiquement les numéros inconnus vers la boite vocale :

  • Toujours dans Réglages > Apps > Téléphone, cherchez la sous-catégorie Vérifier les numéros inconnus
  • Parmi les trois options proposées, sélectionnez Demander le motif de l'appel pour imposer aux appelants de fournir des informations sur leur identité
tutoriel filtrage des appels
Crédits : Apple

Sur les Samsung Galaxy

Chez Samsung, le filtrage d'appel est disponible uniquement sur les Galaxy S26. Ici encore, un assistant se charge de répondre aux appels tout en exigeant différentes informations de la part de l'appelant :

  • Appuyez sur Téléphone > Plus d'options (icône des trois petits points) > Paramètres 
  • Dans la catégorie Assistant appel, rendez-vous dans Filtrage d'appel, choisissez la langue utilisée et activez la fonctionnalité
  • Faites défiler la fenêtre vers le bas afin d'activer l'option Filtrage auto des appels et sélectionnez les types d'appels que vous souhaitez filtrer : Suspicion de spams et arnaques ou Appelant inconnus 

Et voilà, vous savez maintenant comment configurer votre téléphone pour bloquer ces fichus appels de démarchage.

tutoriel filtrage des appels
Crédits : Samsung

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